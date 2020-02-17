CHP'li Yalova Belediyesi'ndeki büyük vurgunda yeni detaylar ortaya çıktı

Gülşah Gürkal Bektaş, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla KOM Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi. Bektaş, Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde bütçe sorumlusu olduğunu, Reşat Elgin'in sahte ödemelerinin ortaya çıkması üzerine kendisine, "Tamam, ben hepsini halledeceğim, getireceğim. Ben Bekir'le (müteahhit Bekir Bilgi) konuştum yada konuşacağım. Sana 40 bin vereyim. Halit beye (Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ve Şenay hanım (Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş) hesaplarda sıkıntı olduğunu lütfen söyleme" dediğini belirterek, "Bunun üzerine ben de kendisine 'Reşat baştan aşağı batmışsın herhalde. Defol git. Dediğin evrakları getir. Senden bir tek bunu istiyoruz" dediğini anlattı.

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"BURAK UZUN, BAKİYENİN ÇOK DÜŞÜK OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Gülşah Gürkal Bektaş, şunları söyledi:

"Biz belediyemizde; belediyemize iş yapan firmaların hak ediş kayıtlarını muhasebemizde tutarız. Firmalar işin tamamlanma süresi dolduğunda, işi bitirdiğinde sözleşmeyi tamamlandığında firmalara ödeme yapar ve kayıtlardan düşeriz. Bu evrak sisteme girildiğinde, Burak Uzun isimli arkadaşım, bakiyenin çok düşük olduğunu söyledi. Dolayısıyla tüm firmaların kayıtlarının tutulduğu hesap kodunun (yüzde 5 geçici kabul kesintisi) geçmişi dönük hesap hareketleri kısmına bakmak gereği hissettim. Muhasebe kayıtların bir hata olup olmadığını, yanlış hesap kullanmaktan kaynaklı hata olduğunu düşündüm."

"KESİNTİSİ OLMAYAN FİRMALARA ÖDEME YAPILDIĞINI TESPİT ETTİM"

"Bu araştırmayı yaparken detaylı incelemeye geçtiğimde kesintisi olmayan firmalara ödeme yapıldığını tespit ettim. Bunun üzerine 2017 yılına kadar geriye dönük inceleme yapılması gerektiğini düşündüm. Mesai bitiminden sonra da bir müddet bu çalışmaya devam ettim. 31 Ocak 2020 Cuma günü sıkıntı olduğunu tespit edince ilk önce bağlı bulunduğum Başkan Yardımcısı Halit Güleç'e bilgi verdim. Sonrasında Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş'a bilgi verdim. Ve onlar da incelemeyi devam ettirmemi ve çıkan sonucu görmemiz gerektiğini söyledi. Büro arkadaşlarım Emin Burak Uzun ve muhasebe şefi Saliha Öktemgil ile dijital verileri daha sonra fiziki olarak evrakları inceledik."

BELGELERDE TAHRİFAT YAPILARAK FİRMA İSMİ DAKSİLLENMİŞ

"Hiçbir alacağı olmayan hatırladığım kadarıyla ALPAN İnşaat, Ata Hizmetleri ve Bilgi Hurdacılık isimli firmalar adına alacak kayıt edildiği ve ödeme yapıldığı, ödemelere bilgisayar ortamında firma adı yazılıp çek kısmında 'Bekir Bilge adına ödenmesi' şeklinde düzenlendiğini tespit ettik. Hatta gerçekten alacağı olan firmalara ait belgelerde tahrifat yapılarak, firma isminin daksillendiği, sonrasında tekrar fotokopi çekilerek ALPAN İnşaat, Ata Himzetleri veya Bilgi Hurdacılık isimli üç firmadan birine ödeme yapıldığını tespit ettim. Bu şekilde, sahtecilikle 31 veya 32 adet ödeme yapıldığı ve yaklaşık tutarın 1 milyon 20 TL olduğunu tespit ettik."

"EVRAKLARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU REŞAT ELGİN TARAFINDAN DÜZENLENMİŞ"

"Ödeme yapılan Ata Himzetleri ve Bilgi Hurdacılık isimli firmaların Bekir Bilgi isimli şahsa ait olduğu, ALPAN İnşaat isimli firmanın işlemlerini vekaleten yine Bekir Bilgi isimli şahsın takip ettiğini, hepsinden önemlisi bu evrakların büyük çoğunluğunun, Müdürlüğümüzde Ödeme Evrakları kısmında görevli Reşat Elgin tarafından düzenlendiği, bu 31-32 adet ödemeden 4 yada 5 adedinin evraklarının yine Reşat Elgin ile aynı bölümde çalışan Ahmet Karadeniz ve Tuğba Erdinç isimli personel tarafından bilgisayarda düzenlendiği, daha sonra çıktı alındığını tespit ettik."

SAHTE ÖDEMELERİN ÇOĞUNLUĞU ELDEN BEKİR BİLGİ'YE YAPILMIŞ

"Bütün evraklar, yani ödeme fişlerinin bilgisayar çıktısı almak zorundadır. Çıktı alınan belgelerin altı bilgilerinde hangi memur tarafından düzenlendiği görülebilir. Bu şekilde bilgisayarlardan alınan dökümler ıslak imza için Muhasebe Müdürü Şenay Reyhan Kaş'a imzalatılır ve ilgilisine imza karşılığında verilir. Şahıs bunu belediyenin hesabının bulunduğu bankadan tahsil eder. Bu sahte ödemelerin büyük bir çoğunluğu 'Elden Bekir Bilgi adına', üç yada dört adedi 'Bekir Bilgi'nin IBAN hesabına' ve bahse konu '3 firmanın hesabına' gönderildiğini tespit ettik. Bu sahte işlemlere ait evrakların tamamı, kurumumuzca ilgili savcılığa veya emniyete teslim edileceğini biliyorum."

"REŞAT ELGİN'DEN SAHTE OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ EVRAKLARIN EKLERİNİ İSTEDİK"

"3 Şubat 2020 tarihinde Salih Öktemgil ve Burak Uzun ile birlikte incelememize devam ettik. Sahte olduğunu düşündüğümüz evrakların eklerinin eksik olduğunu gördük ve bunun üzerine Reşat Elgin'den eksik olan evraklarını istedik. Reşat elgin bize, 'Evrakların tamam olduğunu, dosyalarda bulunduğunu, bakıp çıkaracağını, eksik olmadığını ve getireceğini' söyledi."

"REŞAT ELGİN, BANA 'SANA 40 BİN VEREYİM' DEDİ"

"Reşat Elgin, 4 Şubat 2020 tarihinde Salı günü öğle molasında, yanıma benim odama geldi ve dışarı çıkmak üzere montunu giyiyordu. Kendisine evrakları çıkarıp çıkarmadığını sorduğumda bana, 'Tamam, ben hepsini halledeceğim, getireceğim. Ben Bekir'le (müteahhit Bekir Bilgi) konuştum yada konuşacağım. Sana 40 bin vereyim. Halit beye (Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç ve Şenay hanım (Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş) hesaplarda sıkıntı olduğunu lütfen söyleme' dedi. Bunun üzerine ben de kendisine 'Reşat baştan aşağı batmışsın herhalde. Defol git. Dediğin evrakları getir. Senden bir tek bunu istiyoruz' dedim. Bunun üzerine Reşat Elgin odadan çıkarak gitti ve bu konuşmayı yaparken yanımızda kimse yoktu. Ben de arkasından dışarı çıkarak Saliha hanımı telefonda arayarak konuyu izah ettim ve bu olay sonrasında Reşat Elgin'in bu yolsuzluğu, sahtecilik ve dolandırıcılığı yaptığına kesin kanaat getirdim."

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DAHİL 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında; Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Halit Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür, Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve müteahhit Bekir Bilgi ile ihale alan özel şirketin muhasebecisi Orhan Gedik tutuklandı.