Son dakika! CHP'li Yalova Belediyesi'ndeki 22 Milyon TL'lik rüşvet çarkının şok görüntüleri ortaya çıktı | Video

Son dakika haberi... CHP'li Yalova Belediyesi'nde kurulan rüşvet çarkının görüntüleri ve belgeleri ortaya çıktı! CHP'li Yalova Belediyesi'ndeki şok rüşvet görüntüleri ve belgeleri rüşvet ağının tüm detaylarını gözler önüne seriyor.