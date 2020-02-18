Video Haber Son dakika! CHP'li Yalova Belediyesi'ndeki 22 Milyon TL'lik rüşvet çarkının şok görüntüleri ortaya çıktı | Video

Son dakika! CHP'li Yalova Belediyesi'ndeki 22 Milyon TL'lik rüşvet çarkının şok görüntüleri ortaya çıktı | Video

Son dakika! CHP'li Yalova Belediyesi'ndeki 22 Milyon TL'lik rüşvet çarkının şok görüntüleri ortaya çıktı | Video
18.02.2020 | 09:17

Son dakika haberi... CHP'li Yalova Belediyesi'nde kurulan rüşvet çarkının görüntüleri ve belgeleri ortaya çıktı! CHP'li Yalova Belediyesi'ndeki şok rüşvet görüntüleri ve belgeleri rüşvet ağının tüm detaylarını gözler önüne seriyor.

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