ÖSYM eski yönetim kurulu üyesi Abdullah Çavuşoğlu, FETÖ’nün sınav yolsuzluğunu A Haber’e anlattı

"FETÖ SADECE ÖSYM'DE DEĞİL DEVLETİN PEK ÇOK KURUMUNDA BU PROGRAMI KURUP BİLGİLERİ ÇALIYORDU"

ÖSYM Eski Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Çavuşoğlu konuya ilişkin: "Kurulan tezgah 2017 yılında ortaya çıkarılabildi, başka bir deyişle 15 Temmuz darbe girişiminden 6 ay sonrasına kadar dahi o tezgah çalışıyordu. ÖSYM'de sorular hazırlanıyor ve sorunların bulundukları bilgisayarlarda koruma kalkanı olarak çalışan yazılımlar yer alıyordu. Fakat bu yazılımlarda sorular flaş belleğe kaydedilirken bir kaydını da daha serbest bir bilgisayara kopya olarak gönderiliyordu.

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KURGU ORTAYA ÇIKTI



Daha sonra da herhangi birisi bilgisayara belleğini takarak bu soruları dağıtıyordu. Bu şekilde de yapılan kurgu ortaya çıktı. Bu kurgu ortaya çıktıktan sonra savcılık hem ÖSYM içindeki bazı kişilerle ilgili hem de bu işi gerçekleştiren Kazım Kargı ile ilgili soruşturma başlattı. Bu program Kazım Kargı'nın kurduğu bir programdı ve kendisi şuan kaçaktır. FETÖ sadece ÖSYM'de değil devletin pek çok kurumunda bu programı kurup kurumlardaki bilgileri de çalıyordu. Bunları nasıl ve hangi amaçlarla kullandıkları hadisesi farklı değerlendirmelere konu olabilecek husustur." şeklinde konuştu.

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