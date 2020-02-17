Son dakika! FETÖ'nün ÖSYM sınavlarında kullandığı kopya düzeneği görüntüleri ilk kez ortaya çıktı | Video
Son dakika haberi: FETÖ'nün örgüt mensubu teröristlerinin ÖSYM sınavlarında, istihbarat araçlarını kullanarak üniversite sınavlarında kopya çektiği anlara ait görüntüler otaya çıktı! FETÖ'cü teröristlerin istihbarat araçları ve kamera sistemleriyle şeytanın aklına gelmeyecek hileler kullandığı ÖSYM üniversite sınavlarıyla hak etmedikleri bölümleri kazandıkları daha önce ortaya çıkmıştı.
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