Emniyet, TSK ve yargıda kripto FETÖ'cü temizliği

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, dün 3 ayrı operasyon için polise talimat verildi. Operasyonlardan ilki, FETÖ'nün 2009 yılında polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavındaki usulsüzlüğüne ilişkin oldu. Soruşturma kapsamında söz konusu sınava giren bin 800 şüphelinin bin 88'inin şüpheli olduğu tespit edilmişti. İlk etapta şüphelilerden 440'ı hakkında gözaltı kararı alındı. Polisin 67 ilde düzenlediği operasyonlarda 224 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.



ÖRGÜT EVLERİNDE EZBERLETİLDİ

Savcılık dosyasına yansıyan itirafçı beyanlarına göre, FETÖ'nün sınava girecek polis mensuplarının önceden izin almalarını sağladığı, ardından 15-20 kişilik evlerde toplayarak slayt üzerinden sınavda çıkacak soruları ve yanıtlarını ezberlettiği belirtildi. Bazı polislerin de soruları örgüt içi toplantılarda elden dağıtılarak ezberlemelerinin sağlandığı kaydedildi. Şüphelilerin sınavdan önce ele geçirdikleri soru ve cevaplarla girdikleri sınavlardan yüksek puan alarak komiser yardımcılığına terfi ettikleri belirlendi.

FETÖ'ye dev operasyon! Sınavlarda yapılan usulsüzlükler için 67 ilde polis harekete geçti! | Video

33 ADLİYE ÇALIŞANI

Operasyonların ikinci adresi ise Adalet Bakanlığı'ndaki mahrem yapılanmaya yönelik oldu. Aralarında katip, infaz koruma memurları ve sivil imamların da bulunduğu kripto yapılanma daha önceden deşifre edilmişti. Soruşturma kapsamında 270'i mahrem imam olmak üzere 3 bin civarında şüpheli tespit edilmiş ve operasyonun ilk dalgası, Aralık 2019'da gerçekleştirilmişti. İlk dalgada 240 şüpheliden, 158'i yakalanırken dün ikinci dalga için polis yeniden harekete geçti. 37'si mahrem sorumlu, 34'ü de söz konusu sorumlularla irtibatlı toplamda 71 kişinin yakalanması için 15 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Polis, aralarında Ankara Adliyesi'nde 1 katibin de de bulunduğu 33'ü aktif görevdeki 50 şüpheliyi gözaltına alırken, diğer 21 kişinin ise arandığı bildirildi. Operasyonların 3'üncü durağında ise, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na sızdığı tespit edilen FETÖ şüphelileri vardı. Soruşturma kapsamında örgütün mahrem imamlarıyla ankesör/kontörlü hatlar üzerinden görüştükleri tespit edilen 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerden 24'ünün yakalandığı ve emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.



1 YARBAY, 3 TEĞMEN

Gözaltı listesindeki şüphelilerden 1 yarbay, 3 teğmen ve 4 farklı rütbelerdeki 8 şüphelinin aktif görevde olduğu bildirildi. Ayrıca astsubay rütbesindeki diğer 35 şüpheliden 16'sının aktif görevde olduğu, diğerlerinin ise ihraç, istifa, naklen tayin gibi gerekçelerle TSK'dan ayrıldıkları kaydedildi.