FETÖ'ye dev operasyon! Sınavlarda yapılan usulsüzlükler için 67 ilde polis harekete geçti! | Video
Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik farklı alanlarda yürütülen soruşturmaların en önemlilerinden olan sınav hırsızlıklarına ilişkin önemli bir gelişme yaşandı. Buna göre terör örgütünün emniyet yapılanması kapsamında Komiser yardımcılığına geçiş sınavında gerçekleştirdiği hırsızlıklara ilişkin Türkiye genelinde yürütülen soruşturmada Başsavcılık kararı ile düğmeye basıldı ve operasyonu başlatıldı. Tam 467 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Dev operasyon 67 ilde eş zamanlı baskınlarla başladı.
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