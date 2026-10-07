SON DAKİKA: Çeşme Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! Telefonda rüşvet pazarlığı dosyaya girdi: Tüm paralar IBAN'a... | Video
07 Ekim 2026 12:11
SON DAKİKA… İzmir’in Çeşme Belediyesi'nde ihalelerde ve alımlarda usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine operasyon yapıldı. Belediye başkan yardımcısı ve birim müdürleri gözaltına alınırken operasyonun, bir belediye personelinin boşanma aşamasındaki eşi olan müdürü ihbar etmesiyle başladığı ortaya çıktı. Öte yandan belediye personelinin cep telefonunda yaptığı rüşvet pazarlığı dosyada yer aldı...
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