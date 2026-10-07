Özgür Özel'in Cemil Tugay açıklaması yeniden gündem oldu | Video

07 Ekim 2026 12:05

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, AK Parti Grup Toplantısının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından rozeti takılarak AK Parti'ye katılacak. Haziranda CHP'den istifa eden Tugay, bir süredir bağımsız olarak görevini sürdürüyordu. Bu bilgilerin ardından Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay hakkında söyledikleri yeniden gündem oldu. Özel, Tugay için, "Sütte leke var. Onda yok." ifadeleriyle anons etmişti.