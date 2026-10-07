Başkan Erdoğan'dan açıklamalar: "İzmir bugün bir başka, çok coşkulu" | Video
07 Ekim 2026 12:46
Başkan Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin diyorum" diyen Erdoğan, Tugay'a AK Parti rozetini taktı.
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