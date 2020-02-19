Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Osman Kavala tutuklandı

Son dakika: tutuklandı

Son dakika haberine göre hakkında mahkemeden yeni karar. Gezi davasından şaşırtıcı şekilde beraat etitkten sonra hakkında yeniden gözaltı kararı verilen ve bugün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen Osman Kavala çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Osman Kavala, çıkarıldığı mahkemece "Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini cebir, şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklandı.

İbrahim AYRAL İbrahim AYRAL Gündem
Giriş Tarihi: 19.2.2020 22:59 Güncelleme Tarihi: 19.2.2020 23:16 ABONE OL
Son dakika: Osman Kavala tutuklandı

Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Osman Kavala, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin anayasal düzenini cebir, şiddet kullanarak değiştirmeye teşebbüs etme" suçundan tutuklandı.

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin davada tahliyesine ve beraatine karar verildikten sonra hakkında yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala, tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

Osman Kavala yeniden göz altında! | Video

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Osman Kavala tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN