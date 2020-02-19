Osman Kavala yeniden göz altında! | Video
Gezi Parkı Davası'nda tahliye edilen Osman Kavala, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tekrar gözaltına alındı. Kavala, sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.
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