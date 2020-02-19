Son dakika! Okullardaki tehlike sonrası MEB teyakkuza geçti! Bakan Selçuk Twitter'dan uyardı...

Milli Eğitim Bakanlığı, 3 kişinin yan yana zıpladığı, yanda bulunanların arkadaşlarına çelme atarak düşürmeye çalıştığı oyunla ilgili harekete geçti. Okul yöneticilerine, 'Dikkatli olun' uyarısında bulunuldu. Hassasiyetin üst düzey olması istendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk uyarının ardından bir de sosyal medya paylaşımında bulundu.

BAKAN SELÇUK TWİTTER'DAN UYARDI

Aileleri ve öğrencileri de uyaran Selçuk Twitter üzerinden şu ifadeleri kullandı:

"Üç gencin yan yana zıpladığı ve yandakilerin ortadaki arkadaşlarına çelme takıp yere düşürdüğü bir oyun yayılıyor gençler arasında. Okullarımıza duyuru yaptık, ancak bunun bir oyun ve şaka olamayacağını, beyin kanamasına yol açabileceğini gençlere anlatalım lütfen."