Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı çok tehlikeli olan bu skandal oyun için harekete geçti... Gençler sakın bu oyuna gelmeyin | Video
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından son zamanlarda Türkiye'deki okullarda da oynandığı tespit edilen çok oyun için uyarıda bulundu! Üç gencin aynı anda zıpladığı çok tehlikeli harekette yandaki gençler ortadaki gence çelme takarak kafasının üstüne düşürmeye çalışıyor. İşte sosyal medyada görüntüleri paylaşılan ve beyin kanmasına dahi yol açabilecek çok tehlikeli o hareket...
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