Son dakika haberi: PKK'da çözülme devam ediyor! 'Demhat' teslim oldu!

İçişleri Bakanlığı az önce açıkladı. Terör örgütünden kaçarak teslim olanların sayısı giderek artıyor. Kars ve Mardin Mardin İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkılatı'nın ortak çalışması sonucu bir terör örgütü üyesi teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İkna çalışmaları sonucu "Demhat" kod adlı İ.A. isimli örgüt mensubu teslim olmak amacıyla terör örgütünden kaçtı. Bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 39'a yükselmiştir.' denildi.

MSB: 3 PKK/YPG'Lİ DAHA TESLİM OLDU

Milli Savunma Bakanlığı tarafından da :"Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK/YPG'li teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa/Suruç ve Mardin/Nusaybin'deki hudut karakollarımıza teslim oldu." açıklaması yapıldı. Bu yıl teslim olan PKK/YPG'li sayısı 42'ye yükseldi.

DİYARBAKIR ANNELERİNİN EYLEMİ SÜRÜYOR

Son dönemde terör örgütü tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen 'Diyarbakır Anneleri' de HDP İl Binası önünde oturma eylemi düzenliyor.