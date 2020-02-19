Kovid-19 (Koronavirüs) nedeniyle can kayıpları 2 bini aştı!

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya alarma geçmiş durumda. Dünyanın her yerinde bir an önce bu virüsün çaresininin bulunmasına uğraş veriliyor. Sonuçlar ise ne yazık ki iç açıcı değil. Son gelen ölüm haberleriyle korku daha da büyüyor. Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bini aştı. Çin'de yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 5'e yükseldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen vaka sayısı 11 bin 977'sinin durumu ciddi olmak üzere 74 bin 185'e çıktı.