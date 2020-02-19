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  • Kovid-19 (Koronavirüs) nedeniyle can kayıpları 2 bini aştı!

Kovid-19 () nedeniyle can kayıpları 2 bini aştı!

salgını nedeniyle dünya alarma geçmiş durumda. Dünyanın her yerinde bir an önce bu virüsün çaresininin bulunmasına uğraş veriliyor. Sonuçlar ise ne yazık ki iç açıcı değil. Son gelen ölüm haberleriyle korku daha da büyüyor. Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bini aştı. 'de yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 5'e yükseldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen vaka sayısı 11 bin 977'sinin durumu ciddi olmak üzere 74 bin 185'e çıktı.

Giriş Tarihi: 19.02.2020 07:03 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020 07:54
Kovid-19 Koronavirüs nedeniyle can kayıpları 2 bini aştı!

Ülkede toplam can kaybı biri Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere 2 bin 5'e ulaştı. Durumu şüpheli olan vakaların sayısı 5 bin 248'e, müşahede altındakilerin sayısı ise 135 bin 881'e gerilerken, salgından iyileşerek taburcu olanların sayısı 14 bin 376'ya ulaştı.

Kovid-19 Koronavirüs nedeniyle can kayıpları 2 bini aştı!

Diğer yandan vaka sayısı Hong Kong'da 62'ye yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 olarak açıklandı.

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Kovid-19 Koronavirüs nedeniyle can kayıpları 2 bini aştı!

Bu arada son 24 saatte 136 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 1749 yeni vaka saptandı.

Kovid-19 Koronavirüs nedeniyle can kayıpları 2 bini aştı!

Söz konusu yeni can kayıplarının 132'si, yeni vakaların da 1693'ü Kovid-19 salgının merkezi durumundaki Hubey eyaletinde gerçekleşti.

Kovid-19 Koronavirüs nedeniyle can kayıpları 2 bini aştı!

YAŞLILARDA ÖLÜM ORANI DAHA YÜKSEK

Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezinin daha önce salgının karakteristiğine yönelik yayımladığı raporda, yaşlılarda, hastalarda ve erkeklerde ölüm oranının daha yüksek olduğu belirtilmişti.

Kovid-19 Koronavirüs nedeniyle can kayıpları 2 bini aştı!

Ülkede 11 Şubat'a kadar 1023 kişinin hayatını kaybettiği aktarılan raporda, Kovid-19'un neden olduğu ölümlerin yüzde 30,2'sinin 60-69 yaş aralığında, yüzde 30,5'inin 70-79 yaş aralığında, yüzde 20,3'ünün de 80 yaş ve üzerindekilerde gerçekleştiği kaydedilmişti.

Kovid-19 Koronavirüs nedeniyle can kayıpları 2 bini aştı!

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, 'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

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