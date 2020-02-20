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: Suç Örgütü üyesi Kapalı Çarşı'da yakalandı! Cinsellik sisteminde yer alıyor...

haberine göre; Suç Örgütü'nün aranan üyesi Abdülkadir Erhan Keskin bugün Kapalı Çarşı'da yakalandı. Keskin'in örgütün cinsellik sistemi olan 'Turnike'nin içinde de yer aldığı tespit edildi. Gözaltına alınan Keskin, adliyeye sevk edildi.

Giriş Tarihi: 20.2.2020 14:02 Güncelleme Tarihi: 20.2.2020 14:04 ABONE OL
SON DAKİKA: Adnan Oktar Suç Örgütü üyesi Kapalı Çarşı'da yakalandı! Cinsellik sisteminde yer alıyor...

Adnan Oktar Suç Örgütünün aranan üyesi Abdülkadir Erhan Keskin, Kapalıçarşı girişinde Güven Timleri tarafından gözaltına alındı.

Kapalıçarşı girişinde kimlik kontrolü yapan Güven Timleri, şüphelendikleri Abdülkadir Erhan Keskin 'i durdurdu. Şüphelinin kimlik sorgusunu yapan polis, Keskin'in Adnan Oktar Suç Örgütünün üyesi olduğunu ve arandığını belirledi.

TURNİKE SİSTEMİNİN ÜYESİ

Şüphelinin Adnan Oktar örgütüne maddi destekte bulunduğu, örgütün üyesi olduğu ve örgütün cinsellik sistemi olan 'Turnike' sisteminin bir elemanı olduğu öğrenildi.Şüpheli Abdülkadir Erhan Keskin, Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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SON DAKİKA: Adnan Oktar Suç Örgütü üyesi Kapalı Çarşı'da yakalandı! Cinsellik sisteminde yer alıyor...
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