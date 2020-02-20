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  • Korkunç olay! Sevgilisi güzel model Sonia Rodriguez'e vahşice saldırdı

Korkunç olay! Sevgilisi güzel model 'e vahşice saldırdı

Kolombiyalı model korkunç bir saldırıya uğradı. Güzel kadın uğradığı saldırının ardından sosyal medyadan son halini paylaşınca sevenleri dehşete düştü. Genç kadını bu hale getiren sürecin ayrıntıları ise tam anlamıyla vahşet diye nitelendirilebilecek düzeyde! 24 yaşındaki model, sevgilisi ile paylaştığı evde uyurken sabah yumruk darbeleriyle uyandı. Kan revan içinde kalan genç kadın, başına gelenleri sosyal medyada anlattı. Genç kadının anlattıkları şoke edici bir olayı ortaya çıkardı. İşte genç modelin uğradığı o saldırının kan donduran detayları!

Giriş Tarihi: 20.02.2020 12:10 Güncelleme Tarihi: 20.02.2020 12:33
Korkunç olay! Sevgilisi güzel model Sonia Rodriguez'e vahşice saldırdı

Kadına yönelik şiddete dünyanın her yerinde ne yazık ki acı bir şekilde tanık oluyoruz. Bu kez adres Meksika!

Korkunç olay! Sevgilisi güzel model Sonia Rodriguez'e vahşice saldırdı

Dünya Kolombiyalı model 'in başına gelenleri konuşuyor. Meksika'nın Tulum kentinde yaşayan 24 yaşındaki model, erkek arkadaşı tarafından saldırıya uğradı.

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Korkunç olay! Sevgilisi güzel model Sonia Rodriguez'e vahşice saldırdı

Geçtiğimiz cuma sabahı meydana gelen korkunç olay, Kolombiyalı modelin sevgilisi ile birlikte dışarı çıktığı gece patlak verdi.

Korkunç olay! Sevgilisi güzel model Sonia Rodriguez'e vahşice saldırdı

Sonia ve erkek arkadaşı Akashi Alejandro Fukushima, saldırıdan bir gece önce eğlenmek için dışarı çıkmıştı. Ancak aralarında tartışma çıktı.

Korkunç olay! Sevgilisi güzel model Sonia Rodriguez'e vahşice saldırdı

Akashi Alejandro Fukushima, çevresindekilerin bakışlarına aldırmadan kız arkadaşına sözlü olarak saldırmaya ve hakaretler etmeye başladı.

Korkunç olay! Sevgilisi güzel model Sonia Rodriguez'e vahşice saldırdı

Bu olay sonrasında gözaltına Fukushima, gözaltına alınarak ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü.

Korkunç olay! Sevgilisi güzel model Sonia Rodriguez'e vahşice saldırdı

İngiliz Daily Star gazetesinin aktardığına göre de sevgilisi Fukushima ile birlikte yaşadığı eve döndü.

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