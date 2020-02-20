Korkunç olay! Sevgilisi güzel model Sonia Rodriguez'e vahşice saldırdı

Kolombiyalı model Sonia Rodriguez korkunç bir saldırıya uğradı. Güzel kadın uğradığı saldırının ardından sosyal medyadan son halini paylaşınca sevenleri dehşete düştü. Genç kadını bu hale getiren sürecin ayrıntıları ise tam anlamıyla vahşet diye nitelendirilebilecek düzeyde! 24 yaşındaki model, sevgilisi ile paylaştığı evde uyurken sabah yumruk darbeleriyle uyandı. Kan revan içinde kalan genç kadın, başına gelenleri sosyal medyada anlattı. Genç kadının anlattıkları şoke edici bir olayı ortaya çıkardı. İşte genç modelin uğradığı o saldırının kan donduran detayları!