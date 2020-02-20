Son dakika: İdlib'de sular ısınıyor! Esad Rejimi'ne ait üsler vuruldu! Bölgede on binlerce komando var...

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esad Rejimi'nin saldırıları hız kazandı. Türkiye ile Rusya arasında yapılan görüşmelerde istenilen noktaya varılamadığı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından açıklandı. Çavuşoğlu, "Belki liderler görüşebilir" ifadelerini kullandıktan kısa bir süre sonra İran, Rusya ve Türkiye'nin mart ayında liderler düzeyinde bir görüşme gerçekleştireceği bilgisi Reuters tarafından duyuruldu. Ancak Esad Rejimi saldırılarının şiddetini artırdığı için Türkiye hazırlıklarını harekat üzerine yapıyor. Dün gece saatlerinde Esad için kritik öneme sahip olan Hama'daki üsler yoğun füze saldırısı ile vuruldu. Saldırıyı Rejim ve muhalif kaynaklar paylaşarak doğruladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "İdlib'e harekat an meselesi" sözlerinin ardından bölgedeki hareketlilik daha da arttı. İşte İdlib'deki son durum...

ESAD'IN KRİTİK ÜSLERİ VURULDU

Dün gece saatlerinde Suriye'de büyük hareketlilik yaşandı. Halep-İdlib hattında giderek yoğunlaşan çatışmalarda Rejim'in Hama'daki kritik hava üssü bombardıman altına alındı. Ayrıca oldukça önemli bir askeri üs daha vuruldu. Bombardıman Rejim kaynaklarınca da, muhalif kaynaklarca da doğrulandı.

TSK KOORDİNATLARI BELİRLİYOR

Türk Silahlı Kuvvetleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'İdlib Harekatı' ifadesini kullanmasının ardından hazırlıklarını üst seviyeye çıkardı. TSK'nın İHA'ları İdlib ekseninde uçarak hareketlilikleri takip etti, koordinatları belirledi.

KOMANDOLARIN SAYISI ON BİNLER İLE İFADE EDİLİYOR

A Haber'in bölgedeki muhabiri Mehmet Sabri Urbaş, TSK'nın faaliyetlerini yakından takip etti. Urbaş, komandoların sayısının artık binlerle değil, on binler ile ifade edildiğini söyledi. Urbaş, hareketliliğin üst noktada olduğunu da aktardı.

EŞİ BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ SEVKİYAT

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ağır silahları ve zırhlı araçları komandolar ile birlikte bölgede. Sevkiyat uzmanlar tarafından eşi benzeri görülmemiş olarak yorumlanıyor. Tüm olasılıklar değerlendirilerek yapılacak hamleler üzerinde çalışılıyor. TSK, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek talimatları bekliyor.

ESAD SİVİLLERİ VURUYOR

Esad Rejimi son 1 aydır saldırılarını artırmıştı. Son günlerde ise sivillere yönelik saldırıların dozu iyice arttı. Binlerce sivil feci şekilde can verirken, bölgedeki göç sürüyor. Arabası olanlar araçları ile, olmayanlar ise yaya olarak İdlib'in güneyine doğru ilerliyor. Göç edenlerin sayısı 2 milyonu aştı. İnsanlar bölgedeki dağlık alanlar ve ormanlık alanlara sığınmış durumda.

RUSYA'NIN HAVA SALDIRILARI DA SÜRÜYOR

Türkiye ile Rusya arasında heyetler aracılığı ile görüşme yapıldı. Soçi mutabakatına dikkat çekildi, Esad'ın saldırılarını durdurması istendi. Rusya ile Türkiye arasında yapılan görüşmelerde istenilen noktaya varılamadı. Rusya'nın da bölgedeki hava saldırılarının sürdüğü ifade ediliyor. Liderler arasında gerçekleşmesi muhtemel toplantıda bir sonuç çıkmaz ise Türkiye'nin harekat seçeneğini devreye koyması bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Esad'a saldırılarını durdurması için şubat sonuna kadar vakit vermişti.