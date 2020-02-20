Son dakika! Rusya ile görüşmelerden sonuç çıkmadı: İdlib'de harekat an mesesi! | Video
Son dakika haberi... Rejim güçleri İdlib'de sivil halkı vurmaya devam ederken Rusya ile görüşmelerden de sonuç çıkmadı! Türk Silahlı Kuvvetleri'nin takviye birlikle gönderdiği İdlib'de harekat artık an meselesi.
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