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Yalan söylemek boşanma nedeni

Giriş Tarihi: 20.2.2020 ABONE OL
Yalan söylemek boşanma nedeni
Şiddetli geçimsizlik yaşayan çiftin boşanma davasından emsal bir karar çıktı.
Bursa'da bir süredir geçimsizlik yaşayan çift, boşanmak için Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Kadın, eşinin sürekli kendisine hakaret ettiğini öne sürerken; kocası ise eşinin kendi sine yalan söylediğini dile getirdi.
Mahkeme, tarafları eşit kusurlu sayarak, kadının yoksulluk nafakası talebini kabul etti. Davacı adam ise kararı İstinaf Mahkemesi'ne götürdü.
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşine yalan söyleyen kadının ağır kusurlu bulunduğu bölge mahkemesi kararını onadı. İçtihat metni niteliğindeki kararla, eşe yalan söylemek boşanma sebebi sayıldı.
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Yalan söylemek boşanma nedeni
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