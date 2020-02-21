Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama: Putin ile görüşmemiz tavrımızı belirleyecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi. Erdoğan açıklamasında "Bu akşam saat 18'de Putin ile görüşeceğim. Görüşmenin neticesi tavrımızı belirleyecek" dedi.

150 REJİM MENSUBU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Erdoğan ayrıca 150 rejim mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıklayarak "Rejim İdlib'de bu zulmü durdurmadığı sürece bize oradan çekilmek söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:

Zaten konuya sizler de vakıfsınız sayın Merkel, sayın Macron sayın Putin ile yaptıkları görüşmeden bu konuları ele almak suretiyle İdlib'de çok kararlı bir ateşkesin yapılması için böyle bir daveti kendilerine yaptılar.

Bu davet karşısında beklenen bir cevap vardır diyemem.

İstanbul'daki teklifle ilgili de Putin arzu edilen cevabı onlara vermedi. Bu akşam saat 18.00 gibi Sayın Putin ile benim bir telefon görüşmem olacak.

İDLİB'DE YAŞANANLARA SAVAŞ DİYEBİLİRİM Şu an itibarıyla İdlib'deki tüm gelişmeleri ele alacağız. İdlib'de yoğun bir ben buna savaş diyebilirim şu anda orada devam ediyor. Son rakamlar, 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi. 12 tank 3 zırhlı araç 14 top obüsü ve 2 doçkalı pikap bunlar imha edildi. Rejim İdlib halkına zulmü durdurmadığı sürece bize oradan çekilmek söz konusu değil. Ateşkesi ancak bu şekilde yapabiliriz. Güvenli bölgede yeni adım attık briket barakalar yapalım 25-30 metrekare dedik. Bu çalışmalarımız devam ediyor.

Rejim İdlib halkına bu zulmü durdurmadığı sürece bize oradan çekilmek söz konusu değil. Ateşkesi ancak o zaman yapabiliriz.



Saat 18.00'de Sayın Putin ile görüşmem olacak. Temenni ederim ki bu görüşmeyle hayırlı bir adım atmış oluruz.

Son dakika: Başkan Erdoğan: "Hafter bizim muhatabımız değil, gayrimeşru bir isim" | Video

LİBYA'DAKİ SON GELİŞMELER

Hafter bizim için bir muhatap değil. Hafter orada maaşlı bir lejyoner. Meşru birisi değil illegal gayrimeşru. Uluslararası camianın kabul ettiği lider Sayın Sarrac'tır. Bugün Merkel ve Macron'a da bunları söyledim.

Şu anda Rusların Wagner'i orada. Bunları neden konuşmuyorlar. Elimizde video tespitleriyle bunların hepsi var.

Bir diğeri Sudanlılar. Çadlılar. Bunların hepsini topladığınızda 10 bine aşkın terörist var. Önce bunların çözüme kavuşturulması lazım.

Biz nasıl Suriye halkının daveti üzere oradaysak Libya'da da Libya halkının daveti üzerine anlaşmamızı yaptık ve o şekilde Libya'ya gittik. Aramızdaki fark bu.

ABD'DEN PATRİOT İSTENDİ Mİ?

Bizim S-400 konusu gündemdeyken ben o zaman Sayın Trump'a Rusya'dan nasıl S-400 aldıysak sizden de Patriot alalım demiştim. Ama onlar bize olumlu bir cevap vermediler, veremediler.

İRAN'DA KORONAVİRÜS

Çok değişik şeyler diyenler var 13 diyenler var 4 diyenler var. Biz tedbirlerimizi almış durumdayız.