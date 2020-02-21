Video Haber Son dakika: Başkan Erdoğan: "Hafter bizim muhatabımız değil, gayrimeşru bir isim" | Video

Son dakika: Başkan Erdoğan: "Hafter bizim muhatabımız değil, gayrimeşru bir isim" | Video

Son dakika: Başkan Erdoğan:
21.02.2020 | 15:17

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Başkan Erdoğan: İdlib konusuyla ilgili akşam 18:00'da Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğim" dedi. Erdoğan ayrıca Libya'da darbeci Hafter'in saldırılarıyla ilgili olarak sorulan soruya da "Hafter bizim için bir muhatap değil, gayrimeşru bir isim" ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma namazı çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına yanıt verdi. Erdoğan açıklamasında "Bu akşam saat 18'de Putin ile görüşeceğim. Görüşmenin neticesi tavrımızı belirleyecek" dedi.

150 REJİM MENSUBU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Erdoğan ayrıca 150 rejim mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıklayarak "Rejim İdlib'de bu zulmü durdurmadığı sürece bize oradan çekilmek söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:

Zaten konuya sizler de vakıfsınız sayın Merkel, sayın Macron sayın Putin ile yaptıkları görüşmeden bu konuları ele almak suretiyle İdlib'de çok kararlı bir ateşkesin yapılması için böyle bir daveti kendilerine yaptılar.

Bu davet karşısında beklenen bir cevap vardır diyemem.

İstanbul'daki teklifle ilgili de Putin arzu edilen cevabı onlara vermedi. Bu akşam saat 18.00 gibi Sayın Putin ile benim bir telefon görüşmem olacak.

Bizim 2 şehidimiz ve orada malum bazı araç gereçlerin imhası söz konusuydu ama bunun kat kat fazlası 150 rejim unsuru imha edildi.

12 tank, 3 zırhlı araç, 14 obüs topu ve 2 doçkalı pikap imha edildi. Ve şu anda oradaki mücadele yine kararlı şekilde devam ediyor.

Rejim İdlib halkına bu zulmü durdurmadığı sürece bize oradan çekilmek söz konusu değil. Ateşkesi ancak o zaman yapabiliriz.

Saat 18.00'de Sayın Putin ile görüşmem olacak. Temenni ederim ki bu görüşmeyle hayırlı bir adım atmış oluruz.

LİBYA'DAKİ SON GELİŞMELER

Hafter bizim için bir muhatap değil. Hafter orada maaşlı bir lejyoner. Meşru birisi değil illegal gayrimeşru. Uluslararası camianın kabul ettiği lider Sayın Sarrac'tır. Bugün Merkel ve Macron'a da bunları söyledim.

Şu anda Rusların Wagner'i orada. Bunları neden konuşmuyorlar. Elimizde video tespitleriyle bunların hepsi var.

Bir diğeri Sudanlılar. Çadlılar. Bunların hepsini topladığınızda 10 bine aşkın terörist var. Önce bunların çözüme kavuşturulması lazım.

Biz nasıl Suriye halkının daveti üzere oradaysak Libya'da da Libya halkının daveti üzerine anlaşmamızı yaptık ve o şekilde Libya'ya gittik. Aramızdaki fark bu.

ABD'DEN PATRİOT İSTENDİ Mİ?

Bizim S-400 konusu gündemdeyken ben o zaman Sayın Trump'a Rusya'dan nasıl S-400 aldıysak sizden de Patriot alalım demiştim. Ama onlar bize olumlu bir cevap vermediler, veremediler.

İRAN'DA KORONAVİRÜS

Çok değişik şeyler diyenler var 13 diyenler var 4 diyenler var. Biz tedbirlerimizi almış durumdayız.

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