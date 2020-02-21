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İstifa eden İYİ Parti ve Akşeneri topa tuttu

İYİ Parti’den yazılı bir açıklama ile istifa eden Balıkesir Milletvekili , Meclis’te bir basın toplantısı düzenledi. Parti hakkında zehir zemberek sözlerine devam eden İsmail Ok, partinin Genel Başkan Yardımcılığına bir süre görev yapan ’in Sorosçu olduğunu iddia etti. Ok, parti yönetiminin bu durumdan haberdar olduğunu da dile getirerek, “Partinin en kritik noktalarına getirilmesi, ne il başkanlarımızın ya da milletvekillerimizin suçu değildir” ifadelerini kullanarak İYİ Parti Genel Başkanı ’i suçladı. “Hasan Seymen kimdir? Bir anda nereden çıktı?” diye soran Ok, Seymen’in partinin üst kademesinde olmasına sadece kendisinin değil tüm taban ve milletvekillerinin de tepkili olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 21.2.2020 10:51 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 10:52 ABONE OL
İstifa eden İsmail Ok İYİ Parti ve Akşeneri topa tuttu

Hasan Seymen'in Genel Başkan Yardımcılığından alınma sürecinin bir ay kadar düşünülmesinin kendisi için kırılma noktası olduğunu söyleyen Ok, HDP ile yakın temasta olan CHP'nin İYİ Parti'nin ittifakı olmasından duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi. Ok, "HDP'nin olduğu yerde şahsımın bulunması söz konusu olamaz" dedi.

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SÖZDE MİLLİYETÇİ!
İsmail Ok'un bu açıklamaları ve geçmişte yaşananlar İYİ Parti'nin sözde milliyetçi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Geçtiğimiz yıl partinin sosyal medya danışmanı Kerim Çoraklık'ın FETÖ'den tutuklanması, HDP destekçisi olduğu bilindiği halde CHP ile ittifak yapılması, Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'ın tahliye olması gerektiğini söylemesi ve son olarak da Hasan Seymen'in Sorosçu olduğunun ortaya çıkması İYİ Parti'nin milliyetçiliği kullanarak halkı kandırdığı ortaya çıktı.

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İstifa eden İsmail Ok İYİ Parti ve Akşeneri topa tuttu
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