İstifa eden İsmail Ok İYİ Parti ve Akşeneri topa tuttu

Hasan Seymen'in Genel Başkan Yardımcılığından alınma sürecinin bir ay kadar düşünülmesinin kendisi için kırılma noktası olduğunu söyleyen Ok, HDP ile yakın temasta olan CHP'nin İYİ Parti'nin ittifakı olmasından duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi. Ok, "HDP'nin olduğu yerde şahsımın bulunması söz konusu olamaz" dedi.

İYİ Parti'den istifa eden İsmail Ok gerekçeleri sıraladı: Hasan Seymen'i "Sorosçu" olmakla suçladı | Video

SÖZDE MİLLİYETÇİ!

İsmail Ok'un bu açıklamaları ve geçmişte yaşananlar İYİ Parti'nin sözde milliyetçi olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Geçtiğimiz yıl partinin sosyal medya danışmanı Kerim Çoraklık'ın FETÖ'den tutuklanması, HDP destekçisi olduğu bilindiği halde CHP ile ittifak yapılması, Meral Akşener'in Selahattin Demirtaş'ın tahliye olması gerektiğini söylemesi ve son olarak da Hasan Seymen'in Sorosçu olduğunun ortaya çıkması İYİ Parti'nin milliyetçiliği kullanarak halkı kandırdığı ortaya çıktı.