İYİ Parti'den istifa eden İsmail Ok gerekçeleri sıraladı: Hasan Seymen'i "Sorosçu" olmakla suçladı | Video
İYİ Parti’den yazılı bir açıklama ile istifa eden Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, Meclis’te bir basın toplantısı düzenledi. İsmail Ok, partinin Genel Başkan Yardımcılığına bir süre görev yapan Hasan Seymen’in Sorosçu olduğunu iddia ederek, parti yönetiminin bu durumdan haberdar olduğunu da dile getirdi. İsmail Ok: “Partinin en kritik noktalarına getirilmesi, ne il başkanlarımızın ya da milletvekillerimizin suçu değildir” ifadelerini kullanarak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i suçladı. “Hasan Seymen kimdir? Bir anda nereden çıktı?” ifadelerini kullandı ve Seymen’in partinin üst kademesinde olmasına sadece kendisinin değil tüm taban ve milletvekillerinin de tepkili olduğunu söyledi.
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