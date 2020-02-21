Meltem Şişli mahkemede hesap verecek

İSMEK'in kadın yöneticilerine yönelik sözleri ile tepki çeken İstanbul Büyük Şehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Meltem Şişli hakkında 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan iddianame düzenlendi. Şişli, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

İSMEK'in eski kadın yöneticilerine hakaret eden Yeşim Meltem Şişli'ye 9 yıla kadar hapis istemi | Video

HALKI KANDIRDILAR

Suç duyurusu ardından hakkında soruşturma başlatılan Şişli hakkında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da iddialarla ilgili 5 müfettiş görevlendirmişti. Hakaret iddialarının ardından 8 Şubat'ta görevinden istifa ettiği iddia edilen Şişli, 11 Şubat'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek 1 saat ifade vermiş hakkındaki suçlamaları kabul etmemişti. Geçtiğimiz günlerde ise Meltem Şişli'nin istifa etmediği, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimince tepkileri dindirmek için bu yönde bir açıklama yaparak halkı kandırdığı, Şişli'nin ise izne gönderildiği ve 38 bin liralık maaşını almaya devam ettiği ortaya çıkmıştı.



9 YILA KADAR HAPİS...

Hakkında yürütülen soruşturma tamamlanan Şişli, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak. Şişli, İSMEK'te görev yapan 19 kadın çalışana karşı "İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.