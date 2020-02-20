İSMEK'in eski kadın yöneticilerine hakaret eden Yeşim Meltem Şişli'ye 9 yıla kadar hapis istemi | Video
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında İSMEK'in eski yöneticisi kadınlara hakaret ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Şişli hakkında "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" suçundan 9 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenledi.
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