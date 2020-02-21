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: ve 'den 'li Ahmet Şık'ın skandal tehditine çok sert yanıt!

İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, 'nın 15 Temmuz Girişimi davasından gözaltına alınmasının ardından çılgına döndü. Şık, mahkemenin kararını tanımadığını söylerken, kararın sorumlusu olarka hükümeti gösterdi. hükümetini darbe ile tehdit eden şık, "Bu gidişat iyi değil. Kimseyi enseyi karartmasın bu mafya rejimi AK Parti 2020'yi bitiremeyecek." dedi. Şık'a AK Parti ve 'den çok sert tepki geldi.

Giriş Tarihi: 21.2.2020 10:03 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 10:15 ABONE OL
Son dakika: AK Parti ve MHP'den HDP'li Ahmet Şık'ın skandal darbe tehditine çok sert yanıt!

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Osman Kavala'nın 15 Temmuz Darbe Girişimi davası bağlantıları nedeniyle gözaltına alınmasının ardından hükümeti darbe ile tehdit etti. HDP'li Şık, mahkemenin kararını hükümete bağlarken, "Bu gidişat iyi değil. Kimseyi enseyi karartmasın bu mafya rejimi AK Parti 2020'yi bitiremeyecek." şeklinde skandal ifadeler kullandı. Şık'a AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel ve MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz çok sert açıklamalar ile tepki gösterdi.

Son dakika! HDP Milletvekili Ahmet Şık'tan AK Parti'ye skandal tehdit | Video

HDP'li Şık'ın darbe çağrışımı yapan sözlerine tepki gösteren AK Partili Özel, "Bağımsız yargıya herkes saygı duymalı. Hükümeti darbeyle yıkmayla tehdit ediyorlar. Bunlar bu tarz şeyleri planlayanların taşeronluğunu yapıyor." dedi

MHP'Lİ YILMAZ: BEĞENDİĞİNİZ KARARDA SORUN YOK

MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ise, "Beğendiğiniz kararda sorun yok. Beğenmediğinizde mafya derseniz. Yarın sizin değerlendirmenizi de o şekilde alırlar." sözleri ile Şık'ın skandal sözlerine tepki gösterdi.

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Son dakika: AK Parti ve MHP'den HDP'li Ahmet Şık'ın skandal darbe tehditine çok sert yanıt!
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