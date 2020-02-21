Son dakika! HDP Milletvekili Ahmet Şık'tan AK Parti'ye skandal darbe tehdidi | Video
Son dakika haberi... HDP Milletvekili Ahmet Şık, AK Parti'yi darbe ile tehdit ederek "2020 yılını bitiremeyecek" dedi.
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