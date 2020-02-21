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SON DAKİKA: İl Emniyet Müdürü cinayetinde flaş gelişme!

'de gerçekleşen silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize İl Emniyet Müdürü cinayetinde itirafçı sayısı 4’e yükseldi. Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin iki yıl önce makamında şehit edilmesi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında daha önce yapılan operasyonda yakalanan 20 FETÖ şüphelisinden 2 kişi etkin pişmanlık yasasından yararlanarak itirafçı olduğu açıklanmıştı. Son dakika gelişmesi...

EMİR SOMER EMİR SOMER Gündem
Giriş Tarihi: 21.2.2020 13:06 Güncelleme Tarihi: 21.2.2020 13:26 ABONE OL
SON DAKİKA: Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi cinayetinde flaş gelişme!

Son dakika... Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin iki yıl önce makamında şehit edilmesi olayıyla ilgili soruşturmada önemli bir gelişme daha yaşandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si daha etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne cinayetle ilgili önemli bilgiler verdikten sonra serbest kaldı.

Son dakika! Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikastinde FETÖ itirafı | Video

Geçtiğimiz hafta etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan ve serbest bırakılan iki şüphelinin itirafları üzerine sekiz şüpheli daha düzenlenen ikinci dalga operasyonla gözaltına alınmıştı. Soruşturmada itirafçıların sayısı 4'e yükselmiş oldu.

CİNAYETİ FETÖ İÇİN İŞLEDİĞİNİ İTİRAF ETTİ

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin de FETÖ tarafından şehit edildiği ortaya çıkmıştu. Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden tetikçi olan eski polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ile itirafçı tutuklu O.Ü. iki koğuş arasındaki 5 cm'lik bir delikten birbirlerini görerek sohbete başlayınca gerçek ortaya çıktı. Sohbetleri ilerledikçe Sarıcaoğlu FETÖ'cü olduğunu, cinayeti FETÖ için işlediğini O.Ü.'ye itiraf etti.

FETÖ izi ortaya çıkmıştı... Emniyet Müdürü Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin soruşturmada yeni gelişme

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