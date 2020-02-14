Son dakika! Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi suikastinde FETÖ itirafı | Video

Son dakika haberi... Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin de FETÖ tarafından şehit edildiği ortaya çıktı! Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden tetikçi olan eski polis memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ile itirafçı tutuklu O.Ü. iki koğuş arasındaki 5 cm'lik bir delikten birbirlerini görerek sohbete başlayınca gerçek ortaya çıktı! Sohbetleri ilerledikçe Sarıcaoğlu FETÖ'cü olduğunu, cinayeti FETÖ için işlediğini O.Ü.'ye itiraf etti.