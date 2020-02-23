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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Van depremiyle ilgili yeni açıklama: Enkaz altında kalan yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Van'daki depremin ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunmaya başladı. Başkale'de bulunan Soylu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "9 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında kalan yok" dedi.

Giriş Tarihi: 23.2.2020 15:00 Güncelleme Tarihi: 23.2.2020 15:05 ABONE OL
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Van depremiyle ilgili yeni açıklama: Enkaz altında kalan yok

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu incelemelerde bulunmak üzere deprem bölgesine gitti.

Gazetecilere açıklama yapan Süleyman Soylu, "9 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında kalan yok" dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Van depremiyle ilgili yeni açıklama: Enkaz altında kalan yok
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