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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Van depremiyle ilgili yeni açıklama: Enkaz altında kalan yok
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Van depremiyle ilgili yeni açıklama: Enkaz altında kalan yok
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Van'daki depremin ardından bölgeye giderek incelemelerde bulunmaya başladı. Başkale'de bulunan Soylu basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "9 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında kalan yok" dedi.
Giriş Tarihi: 23.2.2020 15:00Güncelleme Tarihi: 23.2.2020 15:05ABONE OL
Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu incelemelerde bulunmak üzere deprem bölgesine gitti.
Gazetecilere açıklama yapan Süleyman Soylu, "9 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında kalan yok" dedi.