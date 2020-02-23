Son dakika! Van Başkale deprem bölgesinden son durumu ne? Enkazdan kurtarma çalışmaları canlı yayın |Video
Son dakika haberi... Van'ın Başkale ilçesinde hasara sebep olan 5,9'luk deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarında son durum ne? Van Başkale deprem bölgesinden canlı yayın, arama kurtarma çalışmalarında son durum...
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