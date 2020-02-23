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Sınırda SON DAKİKA gelişmesi: Nahcıvan kapatıldı

'a sıçradığı ve ölümlerin olduğu belirtilen Koronavirüs'le mücadele ve önlemler kapsamında Türkiye bir son dakika kararı ile Nahcıvan - Dilucu sınır kapısını kapattı. İran'da ölümle sonuçlanan yeni tip korona virüs vakaları nedeni ile kapatıldığı öğrenilen sınır kapısına ilişkin Aralık ilçe kaymakamlığı teyakkuz halinde. İran yetkilileri ölümlerin 8'e çıktığını belirttikten sonra sınır kapılarından giriş çıkışlar resmen durdu.

İHA Gündem
Giriş Tarihi: 23.2.2020 15:51 Güncelleme Tarihi: 23.2.2020 16:18 ABONE OL
Sınırda SON DAKİKA gelişmesi: Nahcıvan Sınır Kapısı kapatıldı

Türkiye'ye komşu olan İran'da son bir haftada hem vaka hem de ölümler anlamında görülen korona virüs nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Nahcıvan Dilucu Sınır Kapısının kapatıldığı belirtildi. Buna göre sınırda teyakkuz haline de geçildi. Komşumuza sıçrayan Koronavirüs nedeniyle Sağlık Bakanlığı tedbirlerin alındığını ve gerekli tüm işlemlerin de yapılacağını belirtmişti. Bu tedbirler kapsamında Nahcıvan Dilucu sınır kapısı artık giriş çıkışlara kapalı. İşte alınan son dakika kararıyla kapatılan sınır kapısı ve son duruma ilişkin ayrıntılar;

KAYMAKAMLIK TEYAKKUZ HALİNDE

Aralık ilçesi Kaymakamı Mustafa Görmüş'ün olay yerinde inceleme yaptığı ve ekiplerin teyakkuz halinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

VALİLİKTEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Iğdır Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise, "İran'da görülen korona virüsü vakalarına karşı ilimiz sınır ili olması sebebiyle her türlü emniyet ve sağlık tedbirleri ilk andan itibaren alınmıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki haber ve yorumlara lütfen itibar etmeyiniz" denildi.

NE OLMUŞTU?

İran'da geçtiğimiz hafta itibarıyla bazı şüpheli vakaların görüldüğü üzerine çalışmalar hız kazanmıştı. Bu bağlamda bugün İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, 15 kişide daha Covid-19 (koronavirüs) tespit edildiğini, böylelikle kesin vaka sayısının 43'e yükseldiğini, hastalık nedeniyle ölen kişi sayısının 8'e çıktığını ifade etmişti.

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Sınırda SON DAKİKA gelişmesi: Nahcıvan Sınır Kapısı kapatıldı
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