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Son Dakika Haberi | Koca'dan flaş Koronavirüs açıklaması: Sınırlar kapatıldı, uçuşlar durduruldu

Wuhan koronavirüs salgını tüm dünyayı etkisi altına almış durumdayken, de salgınla ilgili kritik önlemler alıyor. Fahrettin Koca deprem ve Koronavirüs ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Özellikle koronavirüs konusunda bilim kurulunun alarma geçtiğini belirten Sağlık bakanı ile sınırların kapatıldığını, demir ve hava yollarının tek taraflı olarak durdurulduğunu ilan etti. Virüsle ilgili alınan bu kararlar büyük önem arz ediyor. Bunun nedeni, İran'ın Çin'den sonra en çok can kaybının yaşandığı ikinci ülke olması. İşte, Türkiye'nin aldığı yeni tip koronavirüs tedbirleri ve son dakika kararları.

Giriş Tarihi: 23.2.2020 16:33 Güncelleme Tarihi: 23.2.2020 16:33 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Sağlık Bakanı Koca'dan flaş Koronavirüs açıklaması: Sınırlar kapatıldı, uçuşlar durduruldu

Şu ana kadar İsrail ve Lübnan dahil 32 ülkede 74 bin 402 vaka oldu. 2464 ölüm bildirimi söz konusu. Şu ana kadar aldığımız önlemler ile birlikte henüz ülkemizde bir vaka görülmediğini söyleyebiliriz. Ancak komşumuz İran'da da bunun görülmesi bizim için alarm demekti ve Koronavirüs Bilim Kurulumuz toplanmış ve onların önerdiği tedbirlerin alınması talimatını Cumhurbaşkanımız vermiş bulunmaktadır. İran ile 3 adet kara hudut kapımız mevcut biliyorsunuz.

SINIRLARIMIZ KAPATILDI

Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri ile sınır hareketliliğimizi azaltma konusunda ilave tedbir uygulandı ve komşumuzla Nahcıvan dahil 4 tane olan sınır kapımız var. Sınırlarımızı geçici olarak kapatma kararı aldık. İlgili bakanlıklarımızla iletişim halindeyiz. İran sınırı ile ilgili kararlar tüm valiliklere iletilmiş durumda.

Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan canlı yayında flaş 'Koronavirüs' açıklaması 'İran'la sınır kapıları kapatıldı' | Video

DEMİR VE HAVA YOLU ULAŞIMLARI DURDURULDU

Kara ve demiryolu geçişleri bugün saat 17 itibarıyla geçici olarak durduruldu. Tüm uluslararası uçuşlar ise 20.00 itibarıyla tek taraflı ve geçici olarak durdurulmuştur.

Sınırda SON DAKİKA gelişmesi: Nahcıvan Sınır Kapısı kapatıldı

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Son Dakika Haberi | Sağlık Bakanı Koca'dan flaş Koronavirüs açıklaması: Sınırlar kapatıldı, uçuşlar durduruldu
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