Son dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan canlı yayında flaş 'Koronavirüs' açıklaması 'İran'la sınır kapıları kapatıldı' | Video

Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'a sıçrayan ölümcül koronavirüs salgını hakkında canlı yayında flaş açıklamada bulundu! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İran'la Türkiye arsındaki tüm sınır kapılarının kapatıldığını ve İran'la Türkiye arsındaki tüm havayolu uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı.