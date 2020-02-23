TSK'dan o saldırıların ardından sınırda flaş hamle

Suriye rejimi, İdlib ve Halep kırsalında saldırılarını sürdürüyor. Bölgede savaş uçakları, sivil yerleşim yerlerinin yanı sıra TSK'nın üslendiği alanların çevresini bombalamayı sürdürüyor.



TSK ise Serakib ve Neyrab'taki rejim hedeflerini topçu atışları ile vurdu. Muhaliflerin de Halep batısındaki Şeyh Süleyman hattında bir grup rejim milisini füze ile vurduğu belirtildi.

REJİM M4 GÜNEYİNDE



Rejim, saldırılarını M4 otoyolunun güneyinde yoğunlaştırdı. Rus uçaklarının da M4 güneyindeki Sifohen, Kensafra ve Kefer Uveyyid kasabasına hava saldırısı düzenlediği belirtiliyor.

TSK'DAN ATILGAN HAMLESİ

İdlib'de TSK unsurlarının havadan saldırılara uğramasının ardından, TSK'dan önemli bir hamle geldi. TSK, İdlib sınırına yerli yapım alçak irtifa hava savunma sistemi Atılgan sevkiyatı gerçekleştirdi. Hareket halindeki birlikleri, helikopter ve alçak irtifada uçan hava araçlarına karşı korumak için geliştirilen Atılgan'da, sekiz adet atışa hazır stinger füzesi bulunuyor. Üç mürettebatla yönetilen sistem, 8 km. menzile sahip.

MİLLİ KASIRGA SURİYE’DE