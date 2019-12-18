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  • Hızır 4x4 Zırhlı Araçları’nın teslimatı tamamlandı

Hızır 4x4 Zırhlı Araçları’nın teslimatı tamamlandı

ile Avrupa Birliği (AB) sınırlarında, sınır gözetleme kapasitesinin artırılması için mobil gözetleme araçları tedarik projesi zırhlı araç devir teslim töreni gerçekleştirildi. Katmerciler Parkur Alanı'nda gerçekleştirilen teslim töreninde İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Vali Muhterem İnce ve Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu açılış konuşmalarını gerçekleştirdi.

AA Türkiye
Giriş Tarihi: 18.12.2019 12:39 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 12:43
Hızır 4x4 Zırhlı Araçları’nın teslimatı tamamlandı

Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, ikinci etapta teslim edilen 27 adet aracın görev yapacağı bölgeleri açıkladı.

Hızır 4x4 Zırhlı Araçları’nın teslimatı tamamlandı

Karaosmanoğlu, "Sınır gözetleme kapasitelerinin artırılması için mobil gözetleme araçlarının tedarik projesinin ikinci etabında sınır hattı güvenliğine önemli katkı sağlayacak olan 27 adet aracın teslim töreninde sizlerle birlikteyiz. Taktik tekerlekli bu araçların ve araç üzerinde tasarlanan sistemlerin, Edirne ve Kırklareli birliklerinde görev yapan hudut birliklerimize teslim töreni vesilesiyle bir aradayız.

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Hızır 4x4 Zırhlı Araçları’nın teslimatı tamamlandı

'nin içinde bulunduğu bölge dünyadaki siyasi krizlerin ve çatışmaların en yoğun olduğu yerdir. Ülke güvenliğinin en önemli alanlarından birisi şüphesiz sınır güvenliğidir. Sınır güvenliği sadece ülkemizin problemi değil dünyanın ana problemlerinden bir tanesidir. Türkiye sınır güvenliğini en fazla önemseyen ve en fazla çaba göster ülkelerin başında gelmektedir.

Hızır 4x4 Zırhlı Araçları’nın teslimatı tamamlandı

Sadece Suriye sınırımızda bin 100 km'lik Irak ve İran sınırımızda göç olgusunu oluşturan ve Türkiye göç eden binlerce, yüz binlerce insanın engellenmesi Türkiye içine girenlerin ise AB tarafına düzensiz göçmen şekilde geçişini engellenmesi, Türkiye'nin mücadelesidir. Ülkemizde 3milyon 650 bin civarında Suriyeli göçmen, toplamda yaklaşık 5 buçuk milyon da göçmen barındırmaktayız. Bölgedeki etkin çatışmalar ve krizler bu sürecin bu göçmen dalgasını daha fazla arttırabilir. Bu arttırmayı ortadan kaldırmak için Türkiye Cumhuriyeti Devleti her türlü çabayı göstermektedir.

Hızır 4x4 Zırhlı Araçları’nın teslimatı tamamlandı

Şu ana kadar 3 ayrı harekat ile Suriye'de ülkemize yönelik terör tehditinin yoğun olduğu toplam 8 bin 100 km kare üzerindeki alanı güvenli hale getirdik. Şu an itibariyle ülkemizden Suriye'ye 365 bin civarında Suriyeli, gönüllü ve güvenli bir şekilde kendi topraklarına dönmüş bulunmaktadır. Hedefimiz 2 milyon Suriyelinin dönmesidir" dedi.

Hızır 4x4 Zırhlı Araçları’nın teslimatı tamamlandı
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Hızır 4x4 Zırhlı Araçları’nın teslimatı tamamlandı
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