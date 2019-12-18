Hızır 4x4 Zırhlı Araçları’nın teslimatı tamamlandı

Sadece Suriye sınırımızda bin 100 km'lik Irak ve İran sınırımızda Türkiye göç olgusunu oluşturan ve Türkiye göç eden binlerce, yüz binlerce insanın engellenmesi Türkiye içine girenlerin ise AB tarafına düzensiz göçmen şekilde geçişini engellenmesi, Türkiye'nin mücadelesidir. Ülkemizde 3milyon 650 bin civarında Suriyeli göçmen, toplamda yaklaşık 5 buçuk milyon da göçmen barındırmaktayız. Bölgedeki etkin çatışmalar ve krizler bu sürecin bu göçmen dalgasını daha fazla arttırabilir. Bu arttırmayı ortadan kaldırmak için Türkiye Cumhuriyeti Devleti her türlü çabayı göstermektedir.