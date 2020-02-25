Başkan Erdoğan tepki göstermişti! İşte FOX TV'nin yalan haberleri

TÜRKİYE KARŞITI YALAN HABERLERİ...

Bugün Azerbeycan ziyareti öncesi önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan'ın değindiği konulardan bir tanesi de FOX TV'nin Türkiye karşıtı manipülatif, yalan haberleri oldu.

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Erdoğan, "FOX önce gazete olsun, Fox önce ciddi bir medya mensubu olsun. Yalan haber üretmeyi bırakın." sözleriyle Amerikan FOX TV'ye tepki gösterdi..

HER GÜN YENİ BİR YALAN



Erdoğan'ın tepki gösterdiği FOX TV, yalanlarına her gün bir yenisini ekliyor. Özellikle Türkiye ekonomisini hedef alma eğilimindeki FOX TV, son olarak emeklilerin maaşından kesinti yapılacak yalanıyla gündeme geldi, SGK Fatih Portakal'ın kesinti iddialarını yalanlayarak maaşlarda herhangi bir kesintinin söz konusu olmadığını duyurdu.

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FOX TV'nin son yalanı emekliler üzerinden oldu. Fakat yalanlar bununla sınırlı değil. İşte FOX TV'nin bugüne kadar ürettiği yalan ve manipülatif haberlerin bazıları:.

Fatih Portakal'dan Libya Tezkeresi hazımsızlığı! Türkiye'yi emperyalistlikle suçladı

AMERİKAN KANALI FOX'UN TÜRKİYE'DEKİ YAYIN ORGANI ÜLKEMİZİ SÖMÜRGECİ OLMAKLA SUÇLADI



Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, 6 Ocak 2020 tarihinde yayınlanan ana haber bülteninde, Libya'ya asker gönderdiği için Türkiye'yi emperyalist bir ülke olmakla suçladı ve Türkiye'nin Libya'ya girişteki tek amacının doğalgaz ve petrol olduğu iftirasında bulunarak, "Türkiye de bu duruma geldi ya. Emperyalistleri biz niçin eleştiriyoruz. İnsanların doğal kaynaklarını sömürüyorlar, onu yapıyorlar bunu yapıyorlar. Oraya gidiyorlar diye..." dedi. Türkiye, Libya'ya meşru hükümetin davetiyle gitmişti.



Fatih Portakal'ın, Türkiye'nin Akdeniz'deki egemenlik faaliyetleri hakkında 6 Ocak'ta yayınlanan haberlerde Türkiye'yi "sömürgeci" ilan eden sözleri, RTÜK'ün kurul toplantısında görüşüldü. Üst Kurul, Portakal'ın, 6112 sayılı Kanun'un 8. maddesini ihlal ettiğini tespit ederek FOX'a "ağır idari para cezası" müeyyidesi uyguladı..

DEPREM ÜZERİNDEN YALAN HABER



FOX TV; deprem üzerinden bile yalan haber yayınladı. Fatih Portakal, 26 Eylül'de merkez üssü Silivri açıkları olan 5.8 büyüklüğünde depremin ardından, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun deprem çalışmalarına çağrılmadığı iddiasında bulundu. İstanbul Valiliği ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, iddiayı yalanladı ve İmamoğlu'nun AFAD toplantısına çağrıldığını açıkladı..

Bakan Kaya'ya çirkin iftira

KÜÇÜKKAYA'DAN BYLOCK YALANI!



FOX TV sunucusu İsmail Küçükkaya, Aile ve Sosyal Politikalar Eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşinin "ByLock" kullandığını iddia etti. Emniyet Genel Müdürlüğü, eski bakanın eşi İlyas Kaya'nın ByLock kullanıcısı olduğuna dair iddiaların tamamen asılsız olduğunu açıkladı. İsmail Küçükkaya, bu yalandan dolayı yargılanıyor..

FOX TV'de bir yalan haber skandalı daha!

GÜVENLİK KAMERASIYLA ÇÖKTÜ



Fatih Portakal, şehir hastaneleri hakkında da yalan habere imza attı. Kanalın haberinde, hastaların hastane içinde ulaşımda zorlandığı iddia edildi. Ancak bu haberin de kurmaca olduğu ortaya çıktı...

Kanal, Tuğçe Büşra Başar'ın tedavisinin yarım kaldığına yönelik haber yayınladı. SGK, Başar'ın 2012-2017 arasındaki tüm masraflarını karşıladığını açıkladı. Baba Tarzan Başar'ın devleti dolandırdığı ortaya çıktı..

FOX Ana Haber, Bakırköy Adliyesi'nde işlemleri tamamlanmış arşive kaldırılmak için bekleyen icra dosyalarını çekerek işleme alınacak dosyalar gibi gösterdi. Fatih Portakal, çekilen görüntüler üzerinden "ekonomi kötü" algısı yaratmaya çalıştı. Adliye görevlisi, kanalın yalan haber yaptığını açıkladı..

Kanal, İkitelli Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi'nde bir atölyede üretimin durdurduğuna yönelik haber yaptı.



FOX Haber ekibinin, öğle tatilinde olan boş bir atölyede çekim yaptığı ortaya çıktı..

Kanalda, "Eğitimde kırtasiyeden, kitaptan, e-kitaba kadar vergileri artırdılar" şeklinde algı operasyonu yönelik haber yayınlandı..

Haberin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

Fatih Portakal'ın kara propagandasına Jandarma Genel Komutanlığından yalanlama



JANDARMAYA İFTİRA ATTI



Amerikalı FOX, jandarmaya, "HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'yı arkadan kelepçeledi" diye iftara attı. Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fatih Portakal'ın, Adnan Selçuk Mızraklı'ya arkadan kelepçe takıldığına yönelik iddiaları fotoğraflarla yalanlandı..

Portakal'ın iddiasına tepki gösteren Diyarbakır Valiliği de, "Bahse konu iddialar güvenlik kuvvetlerimize ve devletimize yönelik olumsuz algı oluşturmayı amaçlayan asılsız iddialardır" ifadesini kullandı..

ŞEKER PANCARI YALANI



FOX Haber yine bir algı operasyonuna daha imza attı. Bu sefer şeker pancarı üzerinden kara propaganda yaptı. A Haber Ekibi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde şeker pancarı fabrikasına gitti ve FOX Haber'in yalanını deşifre etti.

FOX TV haber sunucusu Fatih Portakal "Türkiye'nin başarısını" hazmedemedi