Son Dakika Haberi: Yalova Belediyesi’nde 22 milyon liralık yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme!

Yalova Belediyesi'nde resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve zimmet soruşturması devam ediyor.

Yalova Belediyesi'nde 22 milyon liralık yolsuzluk yapıldığı gerekçesiyle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmasında T.T, H.Ç ve E.G'nin gözaltına alındığı öğrenildi. Söz konusu kişilerin, resmi belgede sahtecilik, zimmet, nitelikli dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yalova Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada; "Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şube Müdürlüğünce yürütülmekte olan resmi belgede sahtecilik, zimmet, nitelikli dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçları kapsamında T.T, H.Ç ve E.G isimli şahıslar Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda 25 Şubat 2020 günü gözaltına alınmıştır" denildi.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DAHİL 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında; Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Halit Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür, Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve müteahhit Bekir Bilgi ile ihale alan özel şirketin muhasebecisi Orhan Gedik tutuklandı.

Soruşturma kapsamında üç kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.