Son Dakika | Sağlık Bakanı açıkladı: Türkiye'de koronavirüsü vakasına rastlanılmadı! Corona virüs tedbiri olarak...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, İran'dan Esenboğa havalimanına gelen uçağa ilişkin de bilgiler verdi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Türkiye, yeni korona virüse karşı tedbirleri DSÖ'nün uyarılarından bile önce hayata geçiren ilk ülkelerden birisi olmuştur. Etkili önlemler sayesinde, dünyanın her bölgesinde hastalık görünmesine rağmen ülkemizde rastlanmamıştır. Bütün çabamız bunun bu şekilde devam etmesi yönündedir. Çin'e yönelik aldığımız tedbirler sayesinde bu konuda önemli bir başarı sağladık. Ancak kara komşumuz İran'a hastalık ve ölüm vakalarının bildirilmesiyle tedbirlerimiz yoğunlaştırdık." dedi.

Son Dakika Haberi | Türkiye'de koronavirüse karşı alınan önlemleri Bakan Koca anlattı: Ülkemizde rastlanmamıştır | Video

Dünya çapında ölüm oranı artıyor: Koronavirüsten kaynaklanan ölü sayısı dünya çapında 2.700'ü geçti. Toplam küresel vaka sayısı 80.000'in üzerindedir.

Yeni salgın bölgeleri: Avrupa'nın en büyük salgını, 7 kişinin öldüğü ve 280'den fazla vakanın bulunduğu İtalya'da yaşanıyor. Ortadoğu'da ise İran, en az 95 vaka ve 15 ölüm bildirdi.

Türkiye'de koronavirüs önlemleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsünün engellenmesine yönelik büyük bir başarı sağlandığını ve şu ana kadar Türkiye'de corona virüsü vakasına rastlanılmadığını açıkladı.

İran'dan Ankara'ya gelen THY uçağı: Sosyal medyada yayılan yalan haberlerin ardından resmi açıklama geldi. Uçağın Ankara'ya inmesinin sebebinin, gelen yolcuların Ankara'da daha rahat gözetim altında tutulacak olması ve 4 yolcuda kuru öksürük olması olduğu açıklandı. 140 yolcunun hiçbirinde yüksek ateş ve koronavirüs belirtisi yok. Test sonuçları bu akşam çıkacak.

İşte koronavirüs ile ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından canlı yayında yapılan açıklamalar ve dünya genelinde son durumu...