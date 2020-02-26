İGA’da adliye birimi hizmete girdi

İstanbul Havalimanı'nda, meydana gelen soruşturma işlemlerinin etkin ve hızlı şekilde yürütülerek, yolcuların mağdur olmasının önüne geçmek üzere adliye binası hizmete girdi. Gaziosmanpaşa Adliyesi ek hizmet birimi olarak faaliyet gösterecek adliyede, hakkında yakalama kararı bulunan kişiler ile yolcuların adli işlemlerinde kolaylık ve zamandan tasarruf sağlanması amaçlanıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş, birimde her türlü ihtiyacın yer aldığını belirterek, "Birimimizde, savcı ve hakim odası, duruşma salonu, toplantı salonu, istirahat mekanları, mutfak ve benzeri ihtiyaçlarımızı giderebileceğimiz odalarımız ile arşiv bölümümüz mevcut" dedi. Memiş, "Havalimanına gelen şahıslar pasaport veya kimlik kontrolünden geçiyorlar. Bu esnada yakalamaları olduğunun farkına varılıyor. Emniyet müdürlüğü yetkilileri de şahısları, bu hizmet birimi açılmadan önce Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır ediyordu veya yetkili mahkemeye götürüyordu. Biz bu aradaki uzun süren, meşakkatli süreyi kısalttık" ifadelerine yer verdi. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının yetki sınırları içinde bulunan birimde 3 cumhuriyet savcısı ile 3 zabıt katibi görevlendirildi. Bilgisayarları, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ile uyumlu hale getirilen, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) bulunan birimde, 10 Şubat'tan bu yana hizmet veriliyor. Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ek hizmet binasında 24 saat esasına göre hizmet verdiklerini söyledi. İGA'nın yer tahsisi ve destekleriyle hizmete açılan birimde tamamlanan işlemlerden bahseden Memiş, "Açıldığından beri 200 civarı yakalama, 200 civarı da soruşturma evrakı geldi." dedi.

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