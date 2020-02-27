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Altun: Gayrı meşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacak, sahasında devam eden faaliyetlerimiz, bayrağımıza uzatılan eller kırılana dek sürecek" denildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 28.2.2020 01:20 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 01:45 ABONE OL
Altun: Gayrı meşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Güvenlik Zirvesi'nde namlusunu, Türk askerlerine doğrultan gayrı meşru rejime misliyle mukabele edilmesinin kararlaştırıldığını belirterek, "Hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devam etmekte olan Güvenlik Zirvesi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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"Zirvede, Esed rejiminin yüz binlerce Suriyeli'nin ölümünden sorumlu olduğu vurgulanarak, namlusunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumak üzere görev yapan askerlerimize doğrultan gayrı meşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda hava ve kara ateş destek unsurlarımızla rejimin bilinen tüm hedefleri ateş altına alınmıştır, alınmaya devam etmektedir. Bu vesileyle rejimin işlediği insanlığa karşı suçların durdurulması amacıyla Astana Süreci'nin tarafları başta olmak üzere tüm uluslararası toplumu üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağırıyoruz. Geçmişte Ruanda'da, Bosna Hersek'te yaşananların bugün İdlib'de tekrarlanmasına seyirci kalınamaz; kalınmayacaktır. Kahraman askerlerimizin kanı yerde bırakılmayacaktır. Suriye sahasında devam eden faaliyetlerimiz, bayrağımıza uzatılan eller kırılana dek sürecektir."

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Altun: Gayrı meşru rejime misliyle mukabele edilmesi kararlaştırılmıştır."
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