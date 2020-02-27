İçişleri Bakanlığı’nın üç müfettişinin hazırladığı rapor:   Vefa Salman, belediyenin 11 milyon 428 bin 433 TL kaçırmış!

11 MİLYON 428 BİN 433 TL'DEN VEFA SALMAN SORUMLU

"Söz konusu hesabın yaklaşık 2,5 yıldır muvazaalı şekilde kullanıldığı, bu işlemlerde Yalova Belediye Başkanı'nın (Vefa Salman) sorumluluğunun olduğu tespit edildi."



BELEDİYE İŞLERİ ÜÇ-DÖRT FİRMAYA VERİLDİ

"Yalova Belediyesi'nin 2014 yılından itibaren hafriyat dökümü, moloz taşıma, temizlik, iş makinası çalıştırma, park bahçe bakımı, dere temizliği, moloz dökümü gibi kontrol ve tespiti zor olan işlerinin yüzde 32'sinin üç - dört firma tarafından üstlenildiği tespit edildi."



VEFA SALMAN, AKRABALARINA PARA AKTARDI

"Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın daha önceden kendisinin imtiyaz sahibi olduğu, şu anki imtiyaz sahibinin ise akrabası olduğu bir tüzel kişiliğe belediye ile ilişkili olabileceği değerlendirilen çeşitli yöntemlerle para aktarıldığına ifade edildiğine ilişkin tespitler yapıldı."





Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın; Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman hakkında

"ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlattığı ortaya çıktı.



ŞU ANA KADAR 11 MİLYON 428 BİN 433 TL KAÇIRILMIŞ

Yalova Belediyesi'nin gelirlerinin büyük çoğunluğunun usulsüz bir şekilde belediyenin vergi, resim ve harçlarının toplandığı bir hesaba aktarıldığı, 26 Şubat 2020 tarihi itibariyle bu hesaptan belediyeyle hiçbir alacak ilişkisi olmayan kişilere 11.428.433,00 TL aktarım yapıldığının tespit edildiği bildirildi.

Söz konusu hesabın yaklaşık 2,5 yıldır muvazaalı şekilde kullanıldığı, bu işlemlerde Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın sorumluluğunun olduğu bildirildi.



MÜFETTİŞ RAPORU İÇİŞLERİ BAKANLIĞI VE YALOVA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA GÖNDERİLDİ

İçişleri Bakanlığı'nın üç müfettişinin hazırladığı raporun; İçişleri Bakanlığı ve Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği, müfettişlerin Yalova Belediyesi'nin ihalelerini yeniden inceleyeceği ifade edildi.





ÜÇ MÜFETTİŞ YALOVA BELEDİYESİ'NDE İNCELEMEDE BULUNDU

İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında; Yalova Belediyesi'nde nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, irtikap, güveni kötüye kullanma, görevi kötüye kullanma, zimmet ve ilgili mevzuata göre suç oluşturan eylemler ve belediye hesaplarında kanuna aykırı olarak yapılmış olan iş ve işlemlerle ilgili olarak Yalova Belediye Başkanlığı yetkilileri hakkında 10 Şubat 2020 tarihinde ön inceleme yapmak üzere üç Mülkiye Müfettişi görevlendirildiğine dikkat çekildi.



YALOVA BELEDİYESİYLE HİÇBİR ALACAK İLİŞKİSİ OLMAYAN KİŞİLERE 11 MİLYON 428 BİN 433 TL AKTARIM YAPILDI

Açıklamada; İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin yapılan incelemelerine ilişkin bilgiler paylaşıldı:

- Yalova Belediyesi'nin gelirlerinin büyük çoğunluğunun usulsüz bir şekilde belediyenin vergi, resim ve harçlarının toplandığı bir hesaba aktarıldığı, 26 Şubat 2020 tarihi itibariyle bu hesaptan Belediyeyle hiçbir alacak ilişkisi olmayan kişilere 11.428.433,00 TL aktarım yapıldığının tespit edildi



- Bu kapsamda Mali Hizmetlerden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Mali İşler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli Reşat Elgin ve Belediye görevlisi Bahar Taşkömür'ün aralarında bulunduğu bazı kişiler Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının 2020/1986 sayılı soruşturma dosyası kapsamında tutuklandı.



11 MİLYON 428 BİN 433 TL'DEN VEFA SALMAN SORUMLU

- Şu anki tespitler kapsamında bahse konu hesabın yaklaşık 2,5 yıldır muvazaalı şekilde kullanıldığı, bu işlemlerde Yalova Belediye Başkanı'nın (Vefa Salman) sorumluluğunun olduğu tespit edildi.



BELEDİYE İŞLERİ ÜÇ-DÖRT FİRMAYA VERİLDİ

- Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2020/1986 sayılı soruşturma dosyasında Yalova Belediyesi'nin 2014 yılından itibaren hafriyat dökümü, moloz taşıma, temizlik, iş makinası çalıştırma, park bahçe bakımı, dere temizliği, moloz dökümü gibi kontrol ve tespiti zor olan işlerinin yüzde 32'sinin üç - dört firma tarafından üstlenildiği tespit edildi. Bu firmaların da anılan usulsüz işlemlerle ilgili hesap hareketlerinin olduğu da tespit edildi.



VEFA SALMAN, AKRABALARINA PARA AKTARDI

- 2020/1986 sayılı soruşturma kapsamında alınan ifadelerde Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın daha önceden kendisinin imtiyaz sahibi olduğu, şu anki imtiyaz sahibinin ise akrabası olduğu bir tüzel kişiliğe belediye ile ilişkili olabileceği değerlendirilen çeşitli yöntemlerle para aktarıldığına ifade edildiğine ilişkin tespitler yapıldı.



SALMAN HAKKINDA İHALEYE FESAT KARIŞTIRMAK VE ZİMMET SORUŞTURMASI AÇILDI

- Mülkiye müfettişlerince bu tespitler kapsamında Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman hakkında tevdi raporu düzenlenerek 26 Şubat 2020 tarihinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman hakkında "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatıldı.



USULSÜZ ÖDEME VE İŞLEMLERLE İLGİLİ TESPİTLER ARTARAK DEVAM ETMEKTEDİR

İçişleri Bakanlığı Mülkiye müfettişlerinin önerileri doğrultusunda; kamu zararına neden olan suç iddialarının önemli ve ciddi iddialar olması, usulsüz yapılan harcamaların sağlıklı ve güvenilir biçimde tespitinin devamının gerektirmesi, soruşturmaya başlanıldığından itibaren usulsüz ödeme ve işlemlerle ilgili tespitlerin artarak devam etmektedir.

- Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2020/3088 sayılı soruşturma dosyasında Belediye Başkanı Vefa Salman hakkında "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma yürütülmektedir.



SALMAN VE GÜLEÇ; SUÇ DELİLLERİNİN YOK EDİLMESİ, KARARTILMASI YA DA DEĞİŞTİRİLMESİNİN ENGELLENMESİ AMACIYLA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

- Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın belediyenin en üst yöneticisi olma sıfatıyla birçok işleme etki edebilecek yetkiye sahip olması, yürütülen adli ve idari soruşturmanın selameti; suç delillerinin yok edilmesi, karartılması ya da değiştirilmesinin engellenmesi amacıyla;

Vefa Salman ve şu an tutuklu olan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Anayasanın 127. maddesinin dördüncü fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47 nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı.





BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DAHİL 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında; Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Halit Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür, Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve müteahhit Bekir Bilgi ile ihale alan özel şirketin muhasebecisi Orhan Gedik tutuklandı. Soruşturma kapsamında üç kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KASAP, OTOPARK GÖREVLİSİ VE MARKET ELEMANI GÖZALTINDA

Soruşturma kapsamında; T.T, H.Ç ve E.G, resmi belgede sahtecilik, zimmet, nitelikli dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçunu işlediği iddiasıyla gözaltına alındı. Şüphelilerin kasap, otopark görevlisi ve market elemanı olduğu, Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin'in söz konusu kişilerin banka hesaplarını kullanarak para transferi yaptığı tespit edildi.