Koronavirüs salgınında SON DAKİKA HABERİ! Uzmanlar şaşkınlık içerisinde

Çin'de Hubey olarak adlandırılan eyalete bağlı bulunan Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya üzerinde bulaştığı insan sayısı son dakika verilerine göre tam 82 bin 100'ü geçti. Covid-19 olarak isimlendirilen Koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı ise toplam 2 bin 801. Edinilen son dakika bilgisine göre hastalığın merkez üssü olarak nitelenen Çin ana karasında 2 bin 744, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 2, İran'da 19, Güney Kore'de 13, İtalya'da 12, Japonya'da 7, Fransa'da 2, Tayvan ve Filipinler'de de 1'er kişi yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

ÇİN'DE 78 BİNDEN FAZLA İNSAN ŞU AN KORONAVİRÜS HASTASI

Çin ana karasında 78 bin 497, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 91 ve Makau Özel İdari Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da da 32 kişide Kovid-19 tespit edildi.

SON DAKİKA

DÜNYA HARİTASI KIPKIRMIZI: 82 BİN 100 KİŞİ HASTA!

Dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 82 bin 100'ü geçti. Yeni tip koronavirüs görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

İŞTE KORONAVİRÜS'ÜN KABUSA DÖNÜŞTÜĞÜ DİĞER ÜLKELER VE VAKA SAYISI

Güney Kore 1595,

Japonya 894,

İtalya 447,

İran 139,

Singapur 93,

ABD 60,

Tayland 40,

Bahreyn 33,

Kuveyt 26,

Avustralya 23,

Malezya 22,

Almanya 21,

Fransa 17,

Vietnam 16,

İngiltere 13,

Birleşik Arap Emirlikleri 13,

İspanya 12,

Kanada 12,

Irak 5,

Rusya 5,

Umman 4,

Hindistan 3,

Filipinler 3,

Hırvatistan 3,

İsrail 2,

Avusturya 2,

Pakistan 2,

Lübnan 2,

İsveç 2,

Finlandiya 2,

Cezayir 1,

Nepal 1,

Sri Lanka 1,

Kamboçya 1,

Belçika 1,

İsviçre 1,

Mısır 1,

Afganistan 1,

Yunanistan 1,

Brezilya 1,

Gürcistan 1,

Kuzey Makedonya 1,

Romanya 1,

Norveç 1

KORONAVİRÜS NEDİR?

Şiddetli akut solunum yolu sendromu ile baş gösteren koronavirüsü 2 ya da kısaltmasıyla SARS-CoV-2, 2019 yılı sonlarında varlığı keşfedilen pozitif yönelimli ve tek iplikçikli RNA virüsü olan yeni tip bir koronavirüstür. Bilimsel olarak Covid-19 olarak isimlendirildi. Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayıldı ve halen görüldüğü ülke sayısı her geçen gün artıyor.

SALGIN ÖNLENEMEDİ, ROBOTLU MÜCADELEYE GEÇİLDİ

Çin'de sokakları boşaltan ve kentleri hayalet şehirlere dönüştüren Koronavirüs ile mücadelede insanların kullanılması da büyük risk teşkil ettiği için yeni bir aşamaya geçilerek son dakika kararıyla ilaçlamaları robotlar, tespit ve ihbarları ve İnsansız hava araçları İHA'larla yapma dönemine geçildi. Buna göre sokaklarda uzaktan kumandalı robotlarla ilaçlama yapılırken Koronavirüs bulaşan hastalar da termal İHA'larla insanların ateş ve nabız durumlarına ilişkin istihbarat topluyor.

ASYA DA AVRUPA DA KABUSU YAŞIYOR, TÜRKİYE ALARMDA

Virüsün görüldüğü ve şüpheli vakaların pozitif sonuç verdiği Koronavirüs son olarak İtalya, İran, Irak ve Gürcistan gibi ülkelerde de görüldü ve öyle ki İran'da kısa sürede çok sayıda can da aldı. Türkiye son olarak komşularında da görüldüğü haberi ile sınırlarda ve uluslararası hava ve kara taşımacılığında ciddi önlemler aldı. Gümrük kapılarında sahra hastaneleri kurulurken son dakika kararıyla birçok ülkeden gelen uçak ve tren seferleri geçici olarak ve tek taraflı olarak durduruldu.

BİR BİYOLOJİK SALDIRI İHTİMALİ DÜNYA SİYASETİNİN GÜNDEMİNDE

Koronavirüs'ün kısa sürede büyük bir salgın özelliği göstermesi ve dünyanın kabusu haline gelmesi siyaset sahnesinde bunun bir biyolojik savaş unsuru olarak mı kullanıldığı konusunda tartışmalara neden oldu. Bu bağlamda Çin'deki teorisyenler için birincil şüpheli Amerika Birleşik Devletleri. ABD'den gelen Trump'ın virüsle mücadele için bütçe istemesi haberi ile de bu tezlerinin desteklendiğini iddia ediyorlar. Ancak buna yönelik ciddi bir veri henüz kimsede yok.

HAFTALARDIR HASTANELERDE, GEMİLERDE KARANTİNADA OLAN İNSANLAR VAR

Yeni tip Koronavirüs şüphesi ya da vakası nedeniyle dünyanın çeşitli noktalarında halen dışarı ile irtibatı kesilmiş ve karantinada tutulan gemiler var. Şüphe nedeniyle yolculukları sonrasında karantinada tutulan insanlar da söz konusu. Türkiye'de de son olarak İran'dan gelen bir uçakta yolcular Esenboğa Havalimanı'nda 14 günlük karantina sürecine alındı.

UZMANLAR "BU HIZ KORKUTUCU" DİYOR

Koronavirüs'ün yayılma hızı ve dünya haritası üzerinde farklı ülkelerde kontrol edilemez vaka görülme durumuna ilişkin uzmanlar "Aşı geliştirilene ve kullanıma başlayana kadar sonucu belirsiz korkutucu bir tablo olarak kalmaya devam edecek" diyor.