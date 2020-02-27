Son dakika: Başörtülüleri aşağılayan Meltem Şişli’nin iddianamesi kabul edildi

İSMEK'in kadın yöneticilerine yönelik sözleri ile tepki çeken İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, hakkında 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan iddianame düzenlenmişti. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulan iddianame son dakika kabul edildi. Şişli'nin ilk duruşması 17 Haziran günü İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

CHP'li Yeşim Meltem Şişli, başörtülülere hakaret etti, hakkında suç duyurusunda bulunuldu | Video

SKANDAL SÖZLER KULLANMIŞTI

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Şişli, İBB'de İSMEK'in kadın yöneticilerine tepki çeken sarf etmiş, bekâr kadınlar için "Bunları akşam itfaiyecilerle buluşturun. Bir gece düzenleyin, ne bu böyle herkes bekâr" ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giden 19 İSMEK bölge yöneticisi hakaret ettiği iddia edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Yeşim Meltem Şişli hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Meltem Şişli hakkında soruşturma başlatılmıştı.

5 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da iddiaların ardından, Meltem Şişli'nin ifadesinin alınması için 5 müfettiş görevlendirmişti.

Hakaret iddialarının ardından 8 Şubat'ta görevinden istifa ettiği iddia edilen Şişli, 11 Şubat'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek 1 saat ifade vermiş hakkındaki suçlamaları kabul etmemişti.

Geçtiğimiz günlerde ise Meltem Şişli'nin istifa etmediği, Cumhuriyet Halk Partisi yönetimince tepkileri dindirmek için bu yönde bir açıklama yaparak halkı kandırdığı, Şişli'nin ise izne gönderildiği ve 38 bin liralık maaşını almaya devam ettiği ortaya çıkmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Meltem Şişli hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, şüpheli hakkında 'İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan ceza talep edilen iddianame hazırlanmıştı. İddianameyi Başsavcı Vekili Ömer Faruk Yıldırım kaleme almıştı.

MAHKEME KABUL ETTİ, İLK DURUŞMA BELLİ OLDU

Meltem Şişli hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Mahkeme ilk duruşma tarihini de belirledi. Şişli, 17 Haziran günü Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.