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SON DAKİKA: Evlat nöbetindeki 2 aile daha evladına kavuştu

'da son dakika gelişmesi: Terör örgütü tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden 2'si daha evladına kavuştu. (32) ve Alkan (21), ikna çalışmalarıyla terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu.

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 27.2.2020 11:49 Güncelleme Tarihi: 27.2.2020 11:53 ABONE OL
SON DAKİKA: Evlat nöbetindeki 2 aile daha evladına kavuştu

Diyarbakır'daki HDP binası önüne Çınar ilçesinden gelen Mehmet Nur Alkan, 5 yıl önce kaçırılan kardeşi Mehmet Emin, Mardin'in Dargeçit ilçesinden gelen Şahize Altınkaynak ise 6 yıl önce kaçırılan kızı Halise Alptekin için oturma eylemine katıldı.

TESLİM OLDULAR

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, istihbarat ve terörle mücadele birimlerinin ikna çalışmaları sonucu dün 2 terörist ile birlikte terör örgütü PKK'dan kaçan Halise Alptekin ve Mehmet Emin Alkan, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Diyarbakır'a getirilerek, ilk ifadeleri alınan Alptekin ve Alkan, bugün ailesiyle buluşturuldu. İl Jandarma Komutanlığı'nda gerçekleştirilen buluşmada Mehmet Emin'in annesi Cahide Alkan da yer alırken, duygusal anlar yaşandı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 11 OLDU

Bu yeni gelişme ile birlikte 178'inci günde 2 ailenin daha evladına kavuşmasıyla HDP binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden 11'i evladına kavuşmuş oldu.

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