Vefa Salman’dan, yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Belediye Başkan yardımcısı Halit Güleç’e “Geçmiş olsun” ziyareti!

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve zimmet soruşturmasında tutuklanan Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'i cezaevinde ziyaret ettiği bildirildi.

SALMAN'DAN HALİT GÜLEÇ'E 'GEÇMİŞ OLSUN' ZİYARETİ

Vefa Salman'ın, Bursa E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Halit Güleç'i 21 Şubat 2020 tarihinde ziyaret ettiği öğrenildi.

"ARKADAŞI" OLARAK ZİYARET ETTİ

Vefa Salman'ın Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçede, Halit Güleç'i "arkadaşı" olarak tanımladı. Salman, Halit Güleç'i ziyaret nedeni olarak "Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. Vefa Salman'ın, Halit Güleç'le 10 dakika görüşme yaptığı öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DAHİL 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı; Yalova Belediyesi'nin kasasından 22 milyon lira kaçırılarak yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında; Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, Halit Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür, Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş ve müteahhit Bekir Bilgi ile ihale alan özel şirketin muhasebecisi Orhan Gedik tutuklandı.