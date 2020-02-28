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Başkan Erdoğan ile Putin'in görüşmesinde neler konuşuldu? Başkan Erdoğan'dan tarihi İdlib mesajı!

haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun Medya Temsilcileri Toplantısı'nda konuşmanın tüm detaylarını paylaştı. Toplantıda A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün de yer aldı. Akgün canlı yayında tarihi konuşmanın satır aralarını aktardı. Başkan Erdoğan'ın Putin'e, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmaz müsaade etmeyiz" sözlerini vurgulayarak net bir şekilde söylediği belirtildi. Başkan Erdoğan, Putin'e Soçi Mutabakatı'nı hatırlatarak, "Rejim'i durdurun" derken, Rejim unsurlarının bundan sonra Türkiye için açık hedef olduğunu da ifade ettiği duyuruldu.

Giriş Tarihi: 28.2.2020 16:48 Güncelleme Tarihi: 28.2.2020 16:49 ABONE OL
Başkan Erdoğan ile Putin'in son dakika görüşmesinde neler konuşuldu? Başkan Erdoğan'dan tarihi İdlib mesajı!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, medya temsilcileri ile bir araya geldi. Altun toplantıda Suriye'deki son durumu paylaştı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki telefon görüşmesinin ayrıntılarını duyurdu. A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün toplantıda konuşulanları canlı yayında açıkladı.

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Putin görüşmesinde neler konuşuldu? | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Putin arasındaki telefon konuşması Türkiye saati ile 10.15'te gerçekleşti. Başkan Erdoğan, Putin'e bir kez daha kararlılıkla Rejim'i durdurma, dizginleme çağrısında bulundu. Başkan Erdoğan ayrıca Soçi ve Astana Mutabakatı'na dikkat çekti, anlaşmalara bağlı kalınmasını istedi.

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ERDOĞAN'DAN PUTİN'E TARİHİ SÖZLER

33 askerimizin şehit olduğu İdlib'deki kalleş saldırıya değinen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın net bir söylem ile, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmaz müsaade etmeyiz" dediği belirtildi.

Erdoğan, Rejim'in kalleş saldırısını 'ihmal ve kasıt' vurgusu ile Putine aktardığı da duyuruldu.

"REJİM UNSURLARI VURULMUŞTUR, VURULACAKTIR"

Başkan Erdoğan, Rus mevkidaşı ile yaptığı görüşmede Soçi Mutabakatı'nın 3'üncü maddesine dikkat çektiği vurgulandı. Başkan Erdoğan'ın Soçi Mutabakatı, Astana Mutabakatı ve Rejim ile ilişkileri nedeniyle Putin'e 'Esed'i durdurun' dediği aktarıldı. Erdoğan, "Rejim'in her unsuru Türkiye için açık hedeftir. Vurulmuş, vurulacaktır." dediği belirtildi.

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Başkan Erdoğan ile Putin'in son dakika görüşmesinde neler konuşuldu? Başkan Erdoğan'dan tarihi İdlib mesajı!
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