İdlib'den son dakika haberi: Suriye'de Esad rejimi hedefleri böyle vuruluyor! İdlib'de şehitlerin isimleri ve kimlikleri de belli oldu

İdlib'den dün akşam gelen son dakika haberi yürekleri dağladı. Suriye'nin İdlib kentinde bulunan Türk askerleri, katil Esad rejiminin hava saldırısına maruz kaldı. 33 askerimiz şehit düşerken yaralı askerlerin tedavisi Hatay'da yapılıyor. Yaşanan bu gelişmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik toplantısı yapılırken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları sınırın sıfır noktasına giderek operasyonu bizzat yönetti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Fuat Oktay, hain saldırıya tepki gösterirken Esad rejiminin bu saldırıların bedelini ağır ödeyeceğini belirtti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de İdlib'deki alçak saldırıya tepki gösterdi. NATO, İdlib'deki saldırının ardından Türkiye'nin talebi üzerine bugün olağanüstü toplanacağını açıkladı.

SURİYE'DE ESAD REJİMİNE AİT UNSURLAR VURULUYOR

10 Şubat tarihinden bu yana Suriye'de Esad rejimine karşı ağır darbe vuran Türkiye, dün gelen acı haberin ardından İdlib'de operasyonlarını arttı. Rejim hedefleri havadan ve karadan teker teker vuruldu. Esad rejimine ait unsurlar Türk Silahlı Kuvvetlerince yok edildi. Güvenlik kaynaklarından edinilen son dakika bilgisine göre, havadan ve topçu atışlarıyla rejim hedeflerinin vurulma anları insansız hava araçlarıyla görüntülendi.

Görüntülerde, rejime ait zırhlı araç konvoylarının, hareketli unsurların, karargah ve cephanelik olarak kullanılan merkezlerin vurulma anları yer aldı.

Son dakika: İdlib'te TSK'nın rejimi vurduğu yeni görüntüler geldi! 200'ü aşkın hedef vuruldu, 329 rejim askeri öldürüldü! | Video

Son dakika! TSK'nın rejim güçlerini vurduğu yeni görüntüler paylaşıldı | Video

İDLİB'DE ŞEHİT DÜŞEN MEHMETÇİKLERİMİZİN İSİMLERİ VE KİMLİKLERİ DE BELLİ OLMAYA BAŞLADI

Ajanslardan gelen son dakika bilgilerine göre, katil Esad rejiminin saldırısı sonucu İdlib'de şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimizin isimleri ve memleketleri de belli olmaya başladı.

İşte, dakika dakika İdlib gelişmeleri;