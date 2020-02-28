İdlib'te son dakika! Coşkun Başbuğ anlattı: İdlib neden önemli ve son durum ne?

İdlib'deki alçak rejim saldırısının ardından bölgeden birbiri ardına son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Çok sayıda rejim unsurunun imha edildiği operasyonlar sürerken Türkiye diğer yandan NATO'yu harekete geçirdi. NATO Genel Kurulu 4. madde gereği Türkiye'nin çağrısı sonrası olağanüstü toplanacağını açıkladı. Güvenlik ve Terör uzmanı Coşkun Başbuğ yaptığı değerlendirmede İdlib'deki son durumu ve uluslararası arenada yapılan ve yapılacak hamleleri aktardı. Başbuğ "Eller tetikten çekilsin. Sorun masada çözülsün" gibi çağrıların rejim tarafından hiçbir zaman dikkate alınmadığını belirterek Türkiye'nin NATO hamlesini de değerlendirirken İdlib'deki son durumun NATO'nun 5. maddesini yani fiziki NATO askeri gücünün topyekün taarruza geçebileceği iddialarını da değerlendirdi

İşte Coşkun Başbuğ'ın İdlib'deki son durum ve son dakika gelişmelerine ilişkin yaptığı değerlendirme;

"ELİ KANLI REJİMİN MASA İLE İŞİ YOK"

"Bölgede hep söylenen neydi? "Aman sakın ha eller tetiğe gitmesin. Ateş kesilsin. Sorun diplomasi ile masada çözülsün" vs. Ama işte malum eli kanlı diktatör bırakın İdlib ya da Suriye'nin diğer noktalarında bu sorunu masada çözmeyi kendi halkını yok eden, kendi halkına savaş açan, onları İdlib bölgesinde sınırlarımıza sıkıştırarak göz göre göre kanlarını döken adeta bir şekilde ilerledi.

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"TÜRKİYE İDLİB'DEKİ SON DURUM İLE İLGİLİ GEREKEN ADIMI ATTI"

Türkiye ilk adımı attı. NATO'nun 4. maddesini işleterek NATO'yu olağanüstü toplantıya çağırdı. Bir NATO üyesi toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı söz konusu olduğu zaman yapabileceği biçimde uluslararası hukuku tüm yönleriyle işletmek için bu adımı attı ve sahada gerek İran ve Rusya ile insanı dramların durması için adım atmıştı ama maalesef artık gelinen nokta Türkiye'nin sabrını taşıran bir sonuç doğurdu.

"ARTIK İDLİB'DE FARKLI PLANLAR DEVREYE GİRECEK" Artık A,B,C planı olarak birçok durumun farklı adımlar olarak devreye gireceği bir duruma gelindi.

GELİNEN SON DURUMDA İDLİB İÇİN NATO 5. MADDE İŞLETİLİR Mİ?

NATO 5. madde konusu ise şöyle söyleyebiliriz. NATO'nun 5. maddesini 6. madde ile birlikte değerlendirmek gerekiyor. 5. maddenin bu anlamda çok fazla işletilebileceğini düşünmüyorum ama NATO Türkiye'nin sahada elini güçlendirecek adımlar atması fiziki destekten daha fazla katkı sağlar. Türkiye zaten kendi göbeğini kendi kesmesi noktasında bu güve sahip. NATO'nun bu maddeyi bu bağlamda işletileceğini zannetmiyorum. ABD'nin 11 Eylül saldırılarının dışında devreye girmesinin pek örneği yok zaten. "

NATO 5 ve 6. MADDELERİ NE DİYOR?

NATO 5 MADDE: "Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da içlerinden bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldın olursa BM Yasası'nın 51. Maddesinde tanınan bireysel ya da toplu öz savunma hakkını kullanarak, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile birlikte, silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak saldırıya uğrayan Taraf ya da Taraflara yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır. Böylesi herhangi bir saldın ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirilecektir. Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri aldığı zaman, bu önlemlere son verilecektir."

NATO 6 MADDE: "Madde 5 açısından, Taraflardan bir ya da daha çoğuna karşı silahlı saldın, aşağıdakileri de kapsar: - Tarafların Avrupa ya da Kuzey Amerika'daki topraklarına, Fransa'nın Cezayir Bölgesine, Türkiye topraklarına veya Taraflardan herhangi birinin egemenliği altında olan ve Yengeç Dönencesi'nin kuzeyinde yer alan adalara yapılan silahlı saldırı; - Bu topraklarda ya da bu toprakların üzerindeki hava sahasında bulunan, ya da Antlaşma'nın yürürlüğe girdiği tarihte Taraflardan herhangi birinin işgal kuvvetlerinin üslenmiş bulunduğu herhangi bir Avrupa toprağında veya Akdeniz'de, ya da Yengeç Dönencesi'nin kuzeyindeki Kuzey Atlantik bölgesinde bulunan Tarafların herhangi birine ait kuvvetlere, gemilere, ya da uçaklara yapılan silahlı saldırı"